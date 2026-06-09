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Новини Атака безпілотників
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Повітряні сили попередили про рух російських ударних БпЛА ввечері 9 червня (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 9 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:06 - БпЛА із півночі у напрямку Броварів.

О 20:16 - БпЛА із півночі Полтавщини у напрямку Полтави.

О 20:28 - БпЛА із півночі у напрямку Києва.

О 20:31 - БпЛА в Ізюмському р-ні Харківщини у напрямку Балаклії.

О 20:33 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Вільшан.

Оновлена інформація

О 20:41 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Харкова.

О 21:13 - Пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

О 21:14 - Ударні БпЛА у напрямку Затоки з акваторії Чорного моря.

Оновлена інформація

О 21:31 - Ударний БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на південь.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше повідомлялося, що вдень 9 червня 2026 року війська РФ ударили по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині. У результаті атаки 7 поранених, дві людини у важкому стані.

Читайте: 146 російських дронів зі 166 знищено ППО, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (5950) обстріл (34415) атака (1624) Шахед (2257)
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зеленский уже в киевской хрущёвке?
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09.06.2026 20:42 Відповісти
Єдиний, хто постійно під час обстрілів України в безпеці - це Зеленський. Він на декілька неділь поїхав у турне. Хлопчик спробує кухні балтійських країн, Великої Британії, прийме ванни, покурить ''травки'' і відпочине від набридлих ''бандьор'' з питаннями - де наші ракети, хто такий невідомий Вова, що робив підсанкційний Абрамович в Києві?
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09.06.2026 22:04 Відповісти
і чому 95 кварталу разом з хором Верьовки не заспівати про невідомого Вову пісню...
Вова? Вова?
ХуЗЕфакіс Вова?
(як у Smokie в їх Greatest Hits.)
І як же вгадали тоді з ілюстрацією до цієї пісні. Майже наш Зе. А 1977 і Зе був ще в планах.
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09.06.2026 22:20 Відповісти
 
 