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Повітряні сили попередили про рух російських ударних БпЛА ввечері 9 червня (оновлено)
Ввечері 9 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:06 - БпЛА із півночі у напрямку Броварів.
О 20:16 - БпЛА із півночі Полтавщини у напрямку Полтави.
О 20:28 - БпЛА із півночі у напрямку Києва.
О 20:31 - БпЛА в Ізюмському р-ні Харківщини у напрямку Балаклії.
О 20:33 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Вільшан.
Оновлена інформація
О 20:41 - БпЛА із Бєлгородської обл., рф у напрямку Харкова.
О 21:13 - Пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.
О 21:14 - Ударні БпЛА у напрямку Затоки з акваторії Чорного моря.
Оновлена інформація
О 21:31 - Ударний БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей курсом на південь.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше повідомлялося, що вдень 9 червня 2026 року війська РФ ударили по Васильківській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині. У результаті атаки 7 поранених, дві людини у важкому стані.
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Вова? Вова?
ХуЗЕфакіс Вова?
(як у Smokie в їх Greatest Hits.)
І як же вгадали тоді з ілюстрацією до цієї пісні. Майже наш Зе. А 1977 і Зе був ще в планах.