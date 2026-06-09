Воздушные силы предупредили о движении российских ударных БПЛА вечером 9 июня

Вечером 9 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:06 — БПЛА с севера в направлении Броваров.

В 20:16 — БПЛА с севера Полтавщины в направлении Полтавы.

В 20:28 — БПЛА с севера в направлении Киева.

В 20:31 — БПЛА в Изюмском р-не Харьковской области в направлении Балаклеи.

В 20:33 - БПЛА из Белгородской обл. РФ в направлении Вильшан.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что днем 9 июня 2026 года войска РФ нанесли удар по Васильковской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области. Вследствие атаки 7 раненых, два человека в тяжелом состоянии.

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