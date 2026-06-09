Воздушные силы предупредили о движении российских ударных БПЛА вечером 9 июня
Вечером 9 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:06 — БПЛА с севера в направлении Броваров.
В 20:16 — БПЛА с севера Полтавщины в направлении Полтавы.
В 20:28 — БПЛА с севера в направлении Киева.
В 20:31 — БПЛА в Изюмском р-не Харьковской области в направлении Балаклеи.
В 20:33 - БПЛА из Белгородской обл. РФ в направлении Вильшан.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее сообщалось, что днем 9 июня 2026 года войска РФ нанесли удар по Васильковской громаде Синельниковского района в Днепропетровской области. Вследствие атаки 7 раненых, два человека в тяжелом состоянии.
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показать весь комментарий09.06.2026 20:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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