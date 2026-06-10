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Россия могла привлечь к войне 88 тысяч жителей оккупированных территорий, - правозащитники

Россия могла привлечь к войне не менее 88 тысяч жителей оккупированных территорий

Россия могла привлечь к войне против Украины не менее 88 тысяч жителей временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в "Восточной правозащитной группе".

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Правозащитники ссылаются на информацию российского банка "ПСБ", который сообщил о выдаче 88 тысяч электронных карт "СВОи" на оккупированных территориях.

В "Восточной правозащитной группе" отмечают, что на первый взгляд речь идет об очередном цифровом сервисе для участников так называемой "СВО". В то же время эта цифра является одним из немногих открытых показателей, позволяющих оценить масштабы вовлечения населения оккупированных территорий в войну на стороне России.

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По данным правозащитников, карточка "СВОи" выдается лицам, получившим статус участника боевых действий в составе российских вооруженных формирований.

Карту используют в качестве удостоверения, банковской карты и инструмента для получения государственных выплат и льгот.

В правозащитной организации отмечают, что таким образом Россия формирует отдельную социальную группу, связанную с оккупационными властями через систему статусов, льгот и государственных выплат.

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армия РФ (23031) оккупация (10260) наемники рф (2087)
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та не може бути....і що нихто не волав про незаконасть констуційні права та свободи....і тцк не біли і не різали...Невже так??
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10.06.2026 10:41 Ответить
Це добровольці-колаборанти, любітєлі длінного рубля. Хоча значна частина з них - агенти Буданова, які скидають інформацію.
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10.06.2026 10:45 Ответить
виключно агенти та особливо агентки!
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10.06.2026 10:49 Ответить
Ні. Давайте будемо продовжувати мантри про тамженашілюди!
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10.06.2026 10:45 Ответить
Зрадників, на жаль, вистачає.... панаєхалі.... Та й своїх вдосталь.... 🤢
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10.06.2026 10:45 Ответить
верещук попінс вже розробила план інтеграції колаборантів додому, до нашого дому?
нуууу.... там.....
виплати чи кримінальна відповідальність?
чи, мєнти будуть патріотів гамселити за право на справедливість?
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10.06.2026 10:52 Ответить
 
 