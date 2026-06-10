Россия могла привлечь к войне 88 тысяч жителей оккупированных территорий, - правозащитники
Россия могла привлечь к войне против Украины не менее 88 тысяч жителей временно оккупированных территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в "Восточной правозащитной группе".
Правозащитники ссылаются на информацию российского банка "ПСБ", который сообщил о выдаче 88 тысяч электронных карт "СВОи" на оккупированных территориях.
В "Восточной правозащитной группе" отмечают, что на первый взгляд речь идет об очередном цифровом сервисе для участников так называемой "СВО". В то же время эта цифра является одним из немногих открытых показателей, позволяющих оценить масштабы вовлечения населения оккупированных территорий в войну на стороне России.
По данным правозащитников, карточка "СВОи" выдается лицам, получившим статус участника боевых действий в составе российских вооруженных формирований.
Карту используют в качестве удостоверения, банковской карты и инструмента для получения государственных выплат и льгот.
В правозащитной организации отмечают, что таким образом Россия формирует отдельную социальную группу, связанную с оккупационными властями через систему статусов, льгот и государственных выплат.
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нуууу.... там.....
виплати чи кримінальна відповідальність?
чи, мєнти будуть патріотів гамселити за право на справедливість?