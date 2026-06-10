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Росія могла залучити до війни 88 тисяч жителів окупованих територій, - правозахисники

Росія могла залучити до війни щонайменше 88 тисяч жителів окупованих територій

Росія могла залучити до війни проти України щонайменше 88 тисяч жителів тимчасово окупованих територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у "Східній правозахисній групі".

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Правозахисники посилаються на інформацію російського банку "ПСБ", який повідомив про видачу 88 тисяч електронних карток "СВОї" на окупованих територіях.

У "Східній правозахисній групі" зазначають, що на перший погляд ідеться про черговий цифровий сервіс для учасників так званої "СВО". Водночас ця цифра є одним із небагатьох відкритих показників, який дозволяє оцінити масштаби залучення населення окупованих територій до війни на боці Росії.

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За даними правозахисників, картка "СВОї" видається особам, які отримали статус учасника бойових дій у складі російських збройних формувань.

Картку використовують як посвідчення, банківську картку та інструмент для отримання державних виплат і пільг.

У правозахисній організації наголошують, що таким чином Росія формує окрему соціальну групу, пов’язану з окупаційною владою через систему статусів, пільг і державних виплат.

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армія рф (21249) окупація (6934) найманці рф (2064)
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та не може бути....і що нихто не волав про незаконасть констуційні права та свободи....і тцк не біли і не різали...Невже так??
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10.06.2026 10:41 Відповісти
Це добровольці-колаборанти, любітєлі длінного рубля. Хоча значна частина з них - агенти Буданова, які скидають інформацію.
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10.06.2026 10:45 Відповісти
виключно агенти та особливо агентки!
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10.06.2026 10:49 Відповісти
Ні. Давайте будемо продовжувати мантри про тамженашілюди!
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10.06.2026 10:45 Відповісти
Зрадників, на жаль, вистачає.... панаєхалі.... Та й своїх вдосталь.... 🤢
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10.06.2026 10:45 Відповісти
верещук попінс вже розробила план інтеграції колаборантів додому, до нашого дому?
нуууу.... там.....
виплати чи кримінальна відповідальність?
чи, мєнти будуть патріотів гамселити за право на справедливість?
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10.06.2026 10:52 Відповісти
УКРАЇНЦІ, з окупованих територій, давно виїхали... Залишилися тільки "путинпридисты", та "какая разница"... Чого ми повинні думать про те, наскільки "етично" виглядять наші обстріли громадян України, які вдягли мундири окупанта?
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10.06.2026 11:19 Відповісти
 
 