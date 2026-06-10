Росія могла залучити до війни 88 тисяч жителів окупованих територій, - правозахисники

Росія могла залучити до війни проти України щонайменше 88 тисяч жителів тимчасово окупованих територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у "Східній правозахисній групі".

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Правозахисники посилаються на інформацію російського банку "ПСБ", який повідомив про видачу 88 тисяч електронних карток "СВОї" на окупованих територіях.

У "Східній правозахисній групі" зазначають, що на перший погляд ідеться про черговий цифровий сервіс для учасників так званої "СВО". Водночас ця цифра є одним із небагатьох відкритих показників, який дозволяє оцінити масштаби залучення населення окупованих територій до війни на боці Росії.

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За даними правозахисників, картка "СВОї" видається особам, які отримали статус учасника бойових дій у складі російських збройних формувань.

Картку використовують як посвідчення, банківську картку та інструмент для отримання державних виплат і пільг.

У правозахисній організації наголошують, що таким чином Росія формує окрему соціальну групу, пов’язану з окупаційною владою через систему статусів, пільг і державних виплат.

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