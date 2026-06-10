Росія могла залучити до війни 88 тисяч жителів окупованих територій, - правозахисники
Росія могла залучити до війни проти України щонайменше 88 тисяч жителів тимчасово окупованих територій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у "Східній правозахисній групі".
Правозахисники посилаються на інформацію російського банку "ПСБ", який повідомив про видачу 88 тисяч електронних карток "СВОї" на окупованих територіях.
У "Східній правозахисній групі" зазначають, що на перший погляд ідеться про черговий цифровий сервіс для учасників так званої "СВО". Водночас ця цифра є одним із небагатьох відкритих показників, який дозволяє оцінити масштаби залучення населення окупованих територій до війни на боці Росії.
За даними правозахисників, картка "СВОї" видається особам, які отримали статус учасника бойових дій у складі російських збройних формувань.
Картку використовують як посвідчення, банківську картку та інструмент для отримання державних виплат і пільг.
У правозахисній організації наголошують, що таким чином Росія формує окрему соціальну групу, пов’язану з окупаційною владою через систему статусів, пільг і державних виплат.
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нуууу.... там.....
виплати чи кримінальна відповідальність?
чи, мєнти будуть патріотів гамселити за право на справедливість?