Швейцария хочет учиться у Украины применять дроны, но сотрудничество пока невозможно
Швейцария заинтересована в украинском опыте использования беспилотников, однако совместные проекты в сфере дронов пока остаются невозможными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн во время общения с журналистами по случаю завершения своей дипломатической миссии.
Швейцария изучает украинский опыт
По словам дипломата, его страна в настоящее время работает над укреплением собственной обороноспособности.
В частности, речь идет о развитии проектов в сфере противовоздушной обороны и модернизации истребительной авиации.
Особое внимание в Швейцарии уделяют дронным технологиям, эффективность которых Украина продемонстрировала во время войны.
"Использование дронных технологий для защиты в различных сферах - это то, чему мы должны поучиться у Украины", - отметил Бауманн.
Нейтралитет остается главным препятствием
В то же время швейцарский дипломат подчеркнул, что прямое сотрудничество с Украиной в сфере беспилотников пока невозможно.
Причиной является нейтральный статус Швейцарии, которого страна придерживается во время российско-украинской войны.
"А что касается перспектив украинско-швейцарского сотрудничества в области дронов, посмотрим в будущем. Во время войны из-за нейтралитета Швейцарии это невозможно", - сказал посол.
В то же время Бауманн не исключил, что после завершения войны возможности для такого сотрудничества могут появиться.
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