РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11449 посетителей онлайн
Новости Производство дронов
913 6

Швейцария хочет учиться у Украины применять дроны, но сотрудничество пока невозможно

Посол Швейцарии прокомментировал перспективы сотрудничества с Украиной в сфере дронов

Швейцария заинтересована в украинском опыте использования беспилотников, однако совместные проекты в сфере дронов пока остаются невозможными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн во время общения с журналистами по случаю завершения своей дипломатической миссии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Швейцария изучает украинский опыт

По словам дипломата, его страна в настоящее время работает над укреплением собственной обороноспособности.

В частности, речь идет о развитии проектов в сфере противовоздушной обороны и модернизации истребительной авиации.

Особое внимание в Швейцарии уделяют дронным технологиям, эффективность которых Украина продемонстрировала во время войны.

"Использование дронных технологий для защиты в различных сферах - это то, чему мы должны поучиться у Украины", - отметил Бауманн.

Читайте: Темпы развития технологий впечатляют, - сенатор США Блюменталь посетил производство дронов в Украине

Нейтралитет остается главным препятствием

В то же время швейцарский дипломат подчеркнул, что прямое сотрудничество с Украиной в сфере беспилотников пока невозможно.

Причиной является нейтральный статус Швейцарии, которого страна придерживается во время российско-украинской войны.

"А что касается перспектив украинско-швейцарского сотрудничества в области дронов, посмотрим в будущем. Во время войны из-за нейтралитета Швейцарии это невозможно", - сказал посол.

В то же время Бауманн не исключил, что после завершения войны возможности для такого сотрудничества могут появиться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОАЭ готовят к запуску фонд на $2 трлн для скупки оборонных компаний и украинских производителей дронов, ‒ Bloomberg

Автор: 

сотрудничество (766) Украина (44445) Швейцария (652) дроны (7339)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо співпраця неможлива, то у України, вочевидь, немає жодної зацікавленості навчати чомусь Швейцарію.
показать весь комментарий
10.06.2026 16:53 Ответить
кончені нейтралітетщники, вбивають українців а вони ..... гидко
показать весь комментарий
10.06.2026 17:02 Ответить
Доречі, досі не продають набої до "Гепардів"...
показать весь комментарий
10.06.2026 17:18 Ответить
Латентна і лінива європка вчіться пока є час! Весь час сидіти за українцями не вийде, вони виснажені
показать весь комментарий
10.06.2026 17:09 Ответить
Нехай злитками золота дрони збивають які вони ще у євреїв у другу світову накрали.
показать весь комментарий
10.06.2026 17:22 Ответить
Хітрожопі швейцарці, у них нейтралітет до лаптеногих військових злочинців. А хоча, стоп, вони ж і нациських злочинців толерували, тож нічого нового.
показать весь комментарий
10.06.2026 17:36 Ответить
 
 