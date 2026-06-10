Швейцария хочет учиться у Украины применять дроны, но сотрудничество пока невозможно

Швейцария заинтересована в украинском опыте использования беспилотников, однако совместные проекты в сфере дронов пока остаются невозможными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн во время общения с журналистами по случаю завершения своей дипломатической миссии.

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Швейцария изучает украинский опыт

По словам дипломата, его страна в настоящее время работает над укреплением собственной обороноспособности.

В частности, речь идет о развитии проектов в сфере противовоздушной обороны и модернизации истребительной авиации.

Особое внимание в Швейцарии уделяют дронным технологиям, эффективность которых Украина продемонстрировала во время войны.

"Использование дронных технологий для защиты в различных сферах - это то, чему мы должны поучиться у Украины", - отметил Бауманн.

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Нейтралитет остается главным препятствием

В то же время швейцарский дипломат подчеркнул, что прямое сотрудничество с Украиной в сфере беспилотников пока невозможно.

Причиной является нейтральный статус Швейцарии, которого страна придерживается во время российско-украинской войны.

"А что касается перспектив украинско-швейцарского сотрудничества в области дронов, посмотрим в будущем. Во время войны из-за нейтралитета Швейцарии это невозможно", - сказал посол.

В то же время Бауманн не исключил, что после завершения войны возможности для такого сотрудничества могут появиться.

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