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Новини Виробництво дронів
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Швейцарія хоче вчитися в України застосовувати дрони, але співпраця поки неможлива

Посол Швейцарії прокоментував перспективи співпраці з Україною у сфері дронів

Швейцарія зацікавлена в українському досвіді використання безпілотників, однак спільні проєкти у сфері дронів поки що залишаються неможливими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн під час спілкування з журналістами з нагоди завершення своєї дипломатичної місії.

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Швейцарія вивчає український досвід

За словами дипломата, його країна нині працює над посиленням власної обороноздатності.

Зокрема, йдеться про розвиток проєктів у сфері протиповітряної оборони та модернізацію винищувальної авіації.

Окрему увагу у Швейцарії приділяють дроновим технологіям, ефективність яких Україна продемонструвала під час війни.

"Використання дронових технологій для захисту у різних сферах – це те, чого ми маємо повчитися в України", – зазначив Бауманн.

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Нейтралітет залишається головною перешкодою

Водночас швейцарський дипломат наголосив, що пряме співробітництво з Україною у сфері безпілотників наразі неможливе.

Причиною є нейтральний статус Швейцарії, якого країна дотримується під час російсько-української війни.

"А щодо перспектив українсько-швейцарської дронової співпраці, подивимося в майбутньому. Під час війни через нейтралітет Швейцарії це неможливо", – сказав посол.

Водночас Бауманн не виключив, що після завершення війни можливості для такої співпраці можуть з’явитися.

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співпраця (1096) Україна (7399) Швейцарія (935) дрони (8405)
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Якщо співпраця неможлива, то у України, вочевидь, немає жодної зацікавленості навчати чомусь Швейцарію.
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10.06.2026 16:53 Відповісти
кончені нейтралітетщники, вбивають українців а вони ..... гидко
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10.06.2026 17:02 Відповісти
Доречі, досі не продають набої до "Гепардів"...
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10.06.2026 17:18 Відповісти
Латентна і лінива європка вчіться пока є час! Весь час сидіти за українцями не вийде, вони виснажені
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10.06.2026 17:09 Відповісти
Нехай злитками золота дрони збивають які вони ще у євреїв у другу світову накрали.
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10.06.2026 17:22 Відповісти
Хітрожопі швейцарці, у них нейтралітет до лаптеногих військових злочинців. А хоча, стоп, вони ж і нациських злочинців толерували, тож нічого нового.
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10.06.2026 17:36 Відповісти
Швейцарському керівництву, стало СОРОМНО, за своє блокування для України, *********** до систем ППО???? Світ це пам'ятає!!
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10.06.2026 18:14 Відповісти
Доведе їх нейтралітет до цугундера. Кацапам на нього насрати.
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10.06.2026 18:17 Відповісти
Нічого цим швейцарським хитрунам не показувати, ні зараз, ні потім, а гнати їх за російським кораблем. Вони весь час блокували поставки в Україну *********** до Гепардів і не тільки. Виступали проти блокування російських грошей. Де тут співпраця? Від їх нейтральністі тхне російським духом і якщо б рашисти взяли Київ за три дні, та знищили усіх нас, то вони і у них повчилися як воювати.
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10.06.2026 18:18 Відповісти
 
 