Швейцарія хоче вчитися в України застосовувати дрони, але співпраця поки неможлива

Швейцарія зацікавлена в українському досвіді використання безпілотників, однак спільні проєкти у сфері дронів поки що залишаються неможливими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн під час спілкування з журналістами з нагоди завершення своєї дипломатичної місії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Швейцарія вивчає український досвід

За словами дипломата, його країна нині працює над посиленням власної обороноздатності.

Зокрема, йдеться про розвиток проєктів у сфері протиповітряної оборони та модернізацію винищувальної авіації.

Окрему увагу у Швейцарії приділяють дроновим технологіям, ефективність яких Україна продемонструвала під час війни.

"Використання дронових технологій для захисту у різних сферах – це те, чого ми маємо повчитися в України", – зазначив Бауманн.

Читайте: Темпи розвитку технологій вражають, - сенатор США Блюменталь відвідав виробництво дронів в Україні

Нейтралітет залишається головною перешкодою

Водночас швейцарський дипломат наголосив, що пряме співробітництво з Україною у сфері безпілотників наразі неможливе.

Причиною є нейтральний статус Швейцарії, якого країна дотримується під час російсько-української війни.

"А щодо перспектив українсько-швейцарської дронової співпраці, подивимося в майбутньому. Під час війни через нейтралітет Швейцарії це неможливо", – сказав посол.

Водночас Бауманн не виключив, що після завершення війни можливості для такої співпраці можуть з’явитися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОАЕ готують до запуску фонд на $2 трлн для скупки оборонних компаній та українських виробників дронів, ‒ Bloomberg