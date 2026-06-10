Швейцарія хоче вчитися в України застосовувати дрони, але співпраця поки неможлива
Швейцарія зацікавлена в українському досвіді використання безпілотників, однак спільні проєкти у сфері дронів поки що залишаються неможливими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн під час спілкування з журналістами з нагоди завершення своєї дипломатичної місії.
Швейцарія вивчає український досвід
За словами дипломата, його країна нині працює над посиленням власної обороноздатності.
Зокрема, йдеться про розвиток проєктів у сфері протиповітряної оборони та модернізацію винищувальної авіації.
Окрему увагу у Швейцарії приділяють дроновим технологіям, ефективність яких Україна продемонструвала під час війни.
"Використання дронових технологій для захисту у різних сферах – це те, чого ми маємо повчитися в України", – зазначив Бауманн.
Нейтралітет залишається головною перешкодою
Водночас швейцарський дипломат наголосив, що пряме співробітництво з Україною у сфері безпілотників наразі неможливе.
Причиною є нейтральний статус Швейцарії, якого країна дотримується під час російсько-української війни.
"А щодо перспектив українсько-швейцарської дронової співпраці, подивимося в майбутньому. Під час війни через нейтралітет Швейцарії це неможливо", – сказав посол.
Водночас Бауманн не виключив, що після завершення війни можливості для такої співпраці можуть з’явитися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль