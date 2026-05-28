Темпи розвитку технологій вражають, - сенатор США Блюменталь відвідав виробництво дронів в Україні

Індустрія дронів

Сенатор США Річард Блюменталь та член Палати представників Джим Гаймс
Фото: hromadske / Денис Булавін

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що під час візиту до України відвідав завод із виробництва дронів, його вразили темпи розвитку українських безпілотних технологій.

Про це Блюменталь повідомив під час брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Деталі візиту

За словами американського посадовця, під час цього візиту він знову відвідав одне з українських підприємств, яке випускає безпілотники для фронту.

"Америці треба ставати більш гнучкою та адаптивною. Українці буквально щодня дають нам уроки. Під час цієї поїздки я відвідав ще один завод із виробництва дронів... Темпи розвитку цієї технології просто вражають", - сказав Блюменталь.

Він наголосив, що світ наразі перебуває в історичному моменті, коли повітряні, наземні та підводні роботизовані системи стають ключовим фактором на полі бою як зараз, так і в майбутньому.

"І я не можу стверджувати, що повністю розумію цю технологію, але те, чого Україна навчає Америку, — це справді неймовірно", - додав сенатор.

Більше про Drone Deal між Україною та США

  • Президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір підписати зі США довгострокову угоду щодо виробництва дронів на суму від 35 до 50 мільярдів доларів.
  • За даними ЗМІ, сторони вже розробили меморандум, який передбачає створення спільних оборонних підприємств та відкриває можливість для експорту передових українських військових розробок безпосередньо на ринок США.
  • Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що Пентагон направив американських військових інструкторів та фахівців до України з єдиною метою — вивчати український бойовий досвід та специфіку масового застосування дронів у реальній війні.

Топ коментарі
+3
🚨 Суд арештував поліцейського, який зґвалтував 14-річну дівчину у Запоріжжі. Як встановило слідство, 14-річна дівчина поверталась додому вночі. Її перестрів нетверезий чоловік та затягнув у посадку, де почав ґвалтувати. Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Про це на спеціальну лінію 102 повідомив місцевий житель.На місце події прибув патруль і затримав зловмисника. Той намагався переконати поліцейських, що це його дівчина і все відбувалось за згодою. Але постраждала заперечила його слова.Пізніше вона підтвердила це під час інтерв'ювання у «зеленій кімнаті» поліції.Кривдником виявився місцевий житель 1982 року народження, одружений, працівник правоохоронного органу, повідомили у ДБР.Зловмиснику повідомлено про підозру. Його взяли під варту без права застави.

А ця новина була? Про нашу поліцію ❓❓❓🤔
28.05.2026 21:07 Відповісти
+2
У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n4005415
28.05.2026 21:23 Відповісти
+1
та ні була мабуть.
28.05.2026 21:12 Відповісти
зауважу що на Цензорі її нема
28.05.2026 21:10 Відповісти
28.05.2026 21:12 Відповісти
не-а

про згвалтування чи спробу таку майора мусорів 14-річної дівчини новини не було.

ще раз пошукав ..погуглив ...писали мйже всі - крім цензора
28.05.2026 21:15 Відповісти
У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n4005415
28.05.2026 21:23 Відповісти
Вибачте не бачив
28.05.2026 21:33 Відповісти
Та нема за що вибачатись!
Просто пошук по сайту...
28.05.2026 21:59 Відповісти
Це ж арія з іншої опери!🤔
28.05.2026 21:56 Відповісти
Блюменталь. доктор. Лiкуй.
28.05.2026 21:22 Відповісти
Американський сенатор Річард Блюменталь відвідав Київ з офіційним візитом.
Блюменталь відвідав виробництво дронів в Україні.

Потім туди прилетить - скажуть що б'ють по гаражам і пустим будівлям від відчаю.
28.05.2026 21:46 Відповісти
А як би зелень не крала і не вставляла палки в колеса взагалі би були у трійці лідерів світу....
28.05.2026 21:56 Відповісти
Если все так хорошо и Америке учиться надо, зачем челобитные письма о помощи писать. А то у нас из одного рупора все зашибись и впереди планеты всей. Клепаем дроны и ракеты в четыре смены. А с другого дайте оружия и ракет. Где реальность?
28.05.2026 22:39 Відповісти
 
 