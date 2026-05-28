Темпи розвитку технологій вражають, - сенатор США Блюменталь відвідав виробництво дронів в Україні
Індустрія дронів
Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що під час візиту до України відвідав завод із виробництва дронів, його вразили темпи розвитку українських безпілотних технологій.
Про це Блюменталь повідомив під час брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Деталі візиту
За словами американського посадовця, під час цього візиту він знову відвідав одне з українських підприємств, яке випускає безпілотники для фронту.
"Америці треба ставати більш гнучкою та адаптивною. Українці буквально щодня дають нам уроки. Під час цієї поїздки я відвідав ще один завод із виробництва дронів... Темпи розвитку цієї технології просто вражають", - сказав Блюменталь.
Він наголосив, що світ наразі перебуває в історичному моменті, коли повітряні, наземні та підводні роботизовані системи стають ключовим фактором на полі бою як зараз, так і в майбутньому.
"І я не можу стверджувати, що повністю розумію цю технологію, але те, чого Україна навчає Америку, — це справді неймовірно", - додав сенатор.
Більше про Drone Deal між Україною та США
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір підписати зі США довгострокову угоду щодо виробництва дронів на суму від 35 до 50 мільярдів доларів.
- За даними ЗМІ, сторони вже розробили меморандум, який передбачає створення спільних оборонних підприємств та відкриває можливість для експорту передових українських військових розробок безпосередньо на ринок США.
- Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що Пентагон направив американських військових інструкторів та фахівців до України з єдиною метою — вивчати український бойовий досвід та специфіку масового застосування дронів у реальній війні.
А ця новина була? Про нашу поліцію ❓❓❓🤔
про згвалтування чи спробу таку майора мусорів 14-річної дівчини новини не було.
ще раз пошукав ..погуглив ...писали мйже всі - крім цензора
Потім туди прилетить - скажуть що б'ють по гаражам і пустим будівлям від відчаю.