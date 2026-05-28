Темпы развития технологий впечатляют, — сенатор США Блюменталь посетил производство дронов в Украине
Индустрия дронов
Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что во время визита в Украину посетил завод по производству дронов, и его поразили темпы развития украинских беспилотных технологий.
Об этом Блюменталь сообщил во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Детали визита
По словам американского чиновника, во время этого визита он снова посетил одно из украинских предприятий, которое выпускает беспилотники для фронта.
"Америке нужно становиться более гибкой и адаптивной. Украинцы буквально каждый день дают нам уроки. Во время этой поездки я посетил еще один завод по производству дронов... Темпы развития этой технологии просто поражают", — сказал Блюменталь.
Он подчеркнул, что мир сейчас находится в историческом моменте, когда воздушные, наземные и подводные роботизированные системы становятся ключевым фактором на поле боя как сейчас, так и в будущем.
"И я не могу утверждать, что полностью понимаю эту технологию, но то, чему Украина учит Америку, — это действительно невероятно", — добавил сенатор.
Подробнее о Drone Deal между Украиной и США
- Президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении подписать с США долгосрочное соглашение о производстве дронов на сумму от 35 до 50 миллиардов долларов.
- По данным СМИ, стороны уже разработали меморандум, который предусматривает создание совместных оборонных предприятий и открывает возможность для экспорта передовых украинских военных разработок непосредственно на рынок США.
- Министр обороны США Пит Хегсет официально подтвердил, что Пентагон направил американских военных инструкторов и специалистов в Украину с единственной целью — изучать украинский боевой опыт и специфику массового применения дронов в реальной войне.
Блюменталь відвідав виробництво дронів в Україні.
Потім туди прилетить - скажуть що б'ють по гаражам і пустим будівлям від відчаю.