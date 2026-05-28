Темпы развития технологий впечатляют, — сенатор США Блюменталь посетил производство дронов в Украине

Индустрия дронов

Сенатор США Ричард Блюменталь и член Палаты представителей Джим Гаймс
Фото: hromadske / Денис Булавін

Сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что во время визита в Украину посетил завод по производству дронов, и его поразили темпы развития украинских беспилотных технологий.

Об этом Блюменталь сообщил во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Детали визита

По словам американского чиновника, во время этого визита он снова посетил одно из украинских предприятий, которое выпускает беспилотники для фронта.

"Америке нужно становиться более гибкой и адаптивной. Украинцы буквально каждый день дают нам уроки. Во время этой поездки я посетил еще один завод по производству дронов... Темпы развития этой технологии просто поражают", — сказал Блюменталь.

Он подчеркнул, что мир сейчас находится в историческом моменте, когда воздушные, наземные и подводные роботизированные системы становятся ключевым фактором на поле боя как сейчас, так и в будущем.

"И я не могу утверждать, что полностью понимаю эту технологию, но то, чему Украина учит Америку, — это действительно невероятно", — добавил сенатор.

Подробнее о Drone Deal между Украиной и США

  • Президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении подписать с США долгосрочное соглашение о производстве дронов на сумму от 35 до 50 миллиардов долларов.
  • По данным СМИ, стороны уже разработали меморандум, который предусматривает создание совместных оборонных предприятий и открывает возможность для экспорта передовых украинских военных разработок непосредственно на рынок США.
  • Министр обороны США Пит Хегсет официально подтвердил, что Пентагон направил американских военных инструкторов и специалистов в Украину с единственной целью — изучать украинский боевой опыт и специфику массового применения дронов в реальной войне.

Автор: 

США (29467) дроны (7211) Блюменталь Ричард (32)
Топ комментарии
+3
🚨 Суд арештував поліцейського, який зґвалтував 14-річну дівчину у Запоріжжі. Як встановило слідство, 14-річна дівчина поверталась додому вночі. Її перестрів нетверезий чоловік та затягнув у посадку, де почав ґвалтувати. Дівчина тривалий час чинила опір, гучно кричала та кликала на допомогу. Про це на спеціальну лінію 102 повідомив місцевий житель.На місце події прибув патруль і затримав зловмисника. Той намагався переконати поліцейських, що це його дівчина і все відбувалось за згодою. Але постраждала заперечила його слова.Пізніше вона підтвердила це під час інтерв'ювання у «зеленій кімнаті» поліції.Кривдником виявився місцевий житель 1982 року народження, одружений, працівник правоохоронного органу, повідомили у ДБР.Зловмиснику повідомлено про підозру. Його взяли під варту без права застави.

А ця новина була? Про нашу поліцію ❓❓❓🤔
показать весь комментарий
28.05.2026 21:07 Ответить
+2
У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n4005415
показать весь комментарий
28.05.2026 21:23 Ответить
+1
та ні була мабуть.
показать весь комментарий
28.05.2026 21:12 Ответить
зауважу що на Цензорі її нема
показать весь комментарий
28.05.2026 21:10 Ответить
не-а

про згвалтування чи спробу таку майора мусорів 14-річної дівчини новини не було.

ще раз пошукав ..погуглив ...писали мйже всі - крім цензора
показать весь комментарий
28.05.2026 21:15 Ответить
Вибачте не бачив
показать весь комментарий
28.05.2026 21:33 Ответить
Та нема за що вибачатись!
Просто пошук по сайту...
показать весь комментарий
28.05.2026 21:59 Ответить
Це ж арія з іншої опери!🤔
показать весь комментарий
28.05.2026 21:56 Ответить
Блюменталь. доктор. Лiкуй.
показать весь комментарий
28.05.2026 21:22 Ответить
Американський сенатор Річард Блюменталь відвідав Київ з офіційним візитом.
Блюменталь відвідав виробництво дронів в Україні.

Потім туди прилетить - скажуть що б'ють по гаражам і пустим будівлям від відчаю.
показать весь комментарий
28.05.2026 21:46 Ответить
А як би зелень не крала і не вставляла палки в колеса взагалі би були у трійці лідерів світу....
показать весь комментарий
28.05.2026 21:56 Ответить
 
 