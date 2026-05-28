Крепления для "дронов-ждунов" испытали в Украине: их разрабатывали студенты. ФОТОрепортаж

В Украине испытали крепления для разведывательных и FPV-дронов, разработанные командами студентов из украинских университетов.

Об этом пишет "Оборонка", передает Цензор.НЕТ.

Тест провели Brave1 в рамках первого инженерного челленджа Brave Students "Дрон с лапками".

Устройства позволяют дрону закрепляться на ветвях деревьев или столбах и находиться в режиме ожидания до момента обнаружения и поражения врага.

Среди 33 команд из 19 учебных заведений по всей стране в финале приняли участие 5 изделий.

У студенческих команд было 2 месяца на создание рабочих прототипов механических насадок для FPV-дронов.

Команда iKOZAKY из Донецкого национального технического университета представила насадку в форме крюка, с помощью которого дрон может зацепляться за горизонтальные ветки деревьев. Ее изготовили за 5 часов на 3D-принтере, она рассчитана на дрон весом до 20 килограммов.

"Сначала делали насадку в форме зонтика, потом остановились именно на форме крюка с клипсой. Сейчас еще добавили модульность. Если в первых версиях наше изделие было "приварено" к дрону, то сейчас оно отстреливается по команде оператора", - отметил разработчик крепления, студент ДонНТУ Кирилл.

Команда Easy Grip из Житомирского политехнического университета пошла другим путем и разработала ножки-крепления, которые выполняют двойную функцию.

При старте модуль можно использовать как опоры для запуска FPV, а дальше в месте ожидания оператор выбирает удобную ветку и захватывает ее ножками с обеих сторон.

Корпус креплений выполнен из нескольких типов пластика с помощью 3D-печати. Фиксация на дереве обеспечивается деформацией с прижиманием ТПУ-лент, закрепленных на ножках. Это материал, который сочетает прочность пластика и эластичность резины.

"Мы разрабатывали крепления для 10-дюймового дрона. При весе нашего модуля в 600 граммов дрон сможет поднимать боевую часть весом около 1,5 кг, которую необходимо крепить сверху. Посадка на ветку требует навыков, но взлет довольно прост, нужно лишь выставить нормальную мощность", - говорит соавтор разработки и студент "Житомирской политехники" Даниил.

Третья студенческая команда с изделием под названием "Оленьи рога" представила насадку в форме клешней, которые размещены сверху дрона и захватывают ветку силой сжатия.

"У нас был определенный опыт, и мы понимали, что для закрепления дрона на ветке нам придется опускать его к земле, а это гарантированно ухудшит радиогоризонт. Поэтому сразу пришли к выводу, что такая насадка должна быть на дроне с оптоволокном. Это гарантированно 13-дюймовая рама. И сам по себе дрон тяжелый, потому что снизу будет катушка. Следовательно, крепления должны быть на верхней части корпуса FPV", - говорит студент факультета электроники КПИ им. Игоря Сикорского и соавтор разработки Тимур.

Устройство состоит из двух частей. Верхняя насадка полностью механическая и не имеет электронных компонентов. Это две клешни, которые стягиваются резинками, которые блокирует механический фиксатор. Он разблокируется по команде оператора.

Электронная часть "Оленьих рогов" отвечает за освобождение дрона для полета. Два электронных замка разблокируются, а сами рога остаются на ветке. Из-за этого в команде студентов постоянно шутят, что их "дрон-олень" сбрасывает рога.

Команда, создавшая Squidrone, разработала насадку для крепления не на горизонтальных ветках, а на вертикальных стволах деревьев и столбах электропередач.

Авторы говорят, что такой концепт выбрали из-за того, что на поле боя выжженные деревья часто остаются без кроны и достаточно мощных ветвей, за которые можно было бы закрепиться.

Однако стволы остаются пригодными для установки дрона-щупальца.

В основу механизма роботизированного модуля Squidrone положена смоделированная логарифмическая спираль, которая похожа на щупальца осьминога. Через "щупальца" протянут трос. Когда он натягивается, щупальца начинают закручиваться и охватывать дерево или ствол.

"В нашем решении затягивание реализовано через храповый механизм. Это означает, что мы не можем развернуть насадку назад, поэтому дрон от нее отсоединяется, а она остается на дереве. Наиболее оптимальный диаметр для захвата - 15 сантиметров", - пояснили там.

В финальных испытаниях не смогла принять участие еще одна команда из КПИ им. Игоря Сикорского.

