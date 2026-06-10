За четыре месяца 2026 года в Украине заболели ботулизмом 12 человек, - Минздрав

С начала 2026 года в Украине зарегистрировано уже 12 случаев ботулизма среди взрослых.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

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Где зафиксировали случаи и сколько людей заболели

В Минздраве отметили, что за первые четыре месяца года заболели 12 взрослых людей. Случаи выявили сразу в нескольких регионах страны.

Случаи заболевания зарегистрированы в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях, - сообщили в Минздраве.

Ботулизм является тяжелым пищевым отравлением. Он возникает после употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Это вещество поражает нервную систему и может привести к параличу дыхания.

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Опасные продукты и первые симптомы

В министерстве напомнили, что чаще всего причиной заболевания становятся:

домашние мясные, рыбные и грибные консервы;

вяленая, копченая или соленая рыба;

колбасы и другие мясные изделия, изготовленные с нарушением технологии.

Специалисты подчеркивают, что ботулотоксин невозможно определить по вкусу или запаху. Даже продукты, которые выглядят качественно, могут быть опасными.

Первые симптомы могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженной пищи, но иногда раньше или позже.

Признаки ботулизма:

ухудшение зрения;

двоение или туман перед глазами;

сухость во рту;

затрудненное глотание и речь;

мышечная слабость и головокружение;

тошнота или рвота;

нарушение работы кишечника;

ощущение нехватки воздуха.

В Минздраве отмечают, что при появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. Чем раньше начать лечение и ввести антитоксин, тем больше шансов на выздоровление.

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