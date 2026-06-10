За чотири місяці 2026 року в Україні захворіли 12 людей на ботулізм, - МОЗ

Із початку 2026 року в Україні зафіксовано вже 12 випадків ботулізму серед дорослих.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

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Де зафіксували випадки і скільки людей захворіли

У МОЗ зазначили, що за перші чотири місяці року захворіли 12 дорослих людей. Випадки виявили одразу в кількох регіонах країни.

Випадки захворювання зареєстровані у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях, - повідомили в МОЗ.

Ботулізм є тяжким харчовим отруєнням. Він виникає після вживання продуктів, що містять ботулотоксин. Ця речовина вражає нервову систему і може призвести до паралічу дихання.

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Небезпечні продукти і перші симптоми

У міністерстві нагадали, що найчастіше причиною захворювання стають:

домашні м’ясні, рибні та грибні консерви;

в’ялена, копчена або солона риба;

ковбаси та інші м’ясні вироби, виготовлені з порушенням технології.

Фахівці підкреслюють, що ботулотоксин неможливо визначити за смаком чи запахом. Навіть продукти, які виглядають якісно, можуть бути небезпечними.

Перші симптоми можуть з’явитися через 12–24 години після вживання зараженої їжі, але інколи раніше або пізніше.

Ознаки ботулізму:

погіршення зору;

двоїння або туман перед очима;

сухість у роті;

утруднене ковтання та мовлення;

м’язова слабкість і запаморочення;

нудота або блювання;

порушення роботи кишківника;

відчуття нестачі повітря.

У МОЗ наголошують, що при перших симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря. Чим раніше розпочати лікування та ввести антитоксин, тим більше шансів на одужання.

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