Ближе к границам НАТО: Россия строит военную базу вблизи Финляндии
Россия приступила к строительству новой военной базы вблизи границы с Финляндией, где после завершения работ могут разместиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале финской телерадиокомпании Yle.
База среди леса: что уже построили
Строительство ведется вблизи села Новая Вилга недалеко от Петрозаводска в Республике Карелия. Активные работы начались весной этого года.
На территории уже возводят около десяти больших казарм. Всего планируется построить более 50 различных объектов. В состав военного городка войдут жилые дома для военных и их семей, а также спортивные площадки и другая инфраструктура.
Объект расположен в лесной местности в нескольких километрах от Петрозаводска.
Место выбрали не случайно
Финский эксперт Марко Эклунд, майор в отставке, объяснил, что место выбрали не случайно. По его словам, близость к городу упрощает набор контрактников и создает лучшие условия для их семей. В то же время леса дают возможность расширять базу, а полигоны расположены рядом.
По оценкам эксперта, после завершения работ на базе могут находиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих.
"Угроза состоит из намерений и возможностей. Возможности значительно возрастут, когда эти войска будут сформированы", – отметил Эклунд.
Эксперт считает, что эта база является частью более широкой стратегии России по усилению военного присутствия вдоль границ стран НАТО.
Напомним, недавно Польша обратилась к Соединенным Штатам с предложением создать новую постоянную военную базу американских сил на своей территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль