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Новости
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Ближе к границам НАТО: Россия строит военную базу вблизи Финляндии

росармія

Россия приступила к строительству новой военной базы вблизи границы с Финляндией, где после завершения работ могут разместиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале финской телерадиокомпании Yle.

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База среди леса: что уже построили

Строительство ведется вблизи села Новая Вилга недалеко от Петрозаводска в Республике Карелия. Активные работы начались весной этого года.

На территории уже возводят около десяти больших казарм. Всего планируется построить более 50 различных объектов. В состав военного городка войдут жилые дома для военных и их семей, а также спортивные площадки и другая инфраструктура.

Объект расположен в лесной местности в нескольких километрах от Петрозаводска.

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Место выбрали не случайно

Финский эксперт Марко Эклунд, майор в отставке, объяснил, что место выбрали не случайно. По его словам, близость к городу упрощает набор контрактников и создает лучшие условия для их семей. В то же время леса дают возможность расширять базу, а полигоны расположены рядом.

По оценкам эксперта, после завершения работ на базе могут находиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих.

"Угроза состоит из намерений и возможностей. Возможности значительно возрастут, когда эти войска будут сформированы", – отметил Эклунд.

Эксперт считает, что эта база является частью более широкой стратегии России по усилению военного присутствия вдоль границ стран НАТО.

Напомним, недавно Польша обратилась к Соединенным Штатам с предложением создать новую постоянную военную базу американских сил на своей территории.

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Автор: 

военная база (221) россия (97884) Финляндия (1107)
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Топ комментарии
+2
Навіть якщо кацапи відповзуть в ********* "зализувати рани" і готуватися до наступних загарбань їм потрібна економіка яка дозволить утримувати величезну армію і забезпечувати її всім необхідним. Іншими словами, солдати це утриманці, які в економіку своєю працею не вливають абсолютно нічого. Так, вони як іранці після війни з Іраком, зроблять висновки, але ці висновки потребуватимуть фінансування за рахунок населення. Життя в Ірані важке і некомфортне. Життя в *********і після війни (поразки в Україні) буде взагалі жахливим настільки, що важко навіть уявити. Ми заберемо своє. Китай теж забере своє. І що ж залишиться в *********і після *****? Ідеологія прагнення смерті фашиста Дугіна? Але навіть алкодегенерати хочуть бухать на природі, а не дохнути на фронтах... Ми не повинні ні за яких обставин укладати мирний договір з *********ом до остаточної виплати репарацій. Це означає, що в в будь який момент Україна буде знаходитись в перманентному стані війни і зможе атакувати військові обєкти в *********і без оголошення війни.
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11.06.2026 03:43 Ответить
+1
Рознести НАХ.. це неподобство.
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11.06.2026 01:42 Ответить
+1
Зараз не в стані війни і тому "рознести ніз-ззя... Але можна зафіксувати кожний етап будівицтва, план і розробити детельну схему ефективного знищення бази мінімальними зусиллями та засобами. Підготувати все для удару і в потрібний момент одним натисканням кнопки "закрити питання".
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11.06.2026 01:50 Ответить
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Рознести НАХ.. це неподобство.
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11.06.2026 01:42 Ответить
Зараз не в стані війни і тому "рознести ніз-ззя... Але можна зафіксувати кожний етап будівицтва, план і розробити детельну схему ефективного знищення бази мінімальними зусиллями та засобами. Підготувати все для удару і в потрібний момент одним натисканням кнопки "закрити питання".
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11.06.2026 01:50 Ответить
Фінляндія буде просити Україну її захистити, от побачите.
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11.06.2026 01:47 Ответить
Не буде. Навіть не мрій.
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11.06.2026 01:52 Ответить
Фінни і самі це робить уміють...
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11.06.2026 04:58 Ответить
Будують базу подалі від України із розрахунком що коли "щось" по ній полетить то і фінів може зачепити. 🤔
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11.06.2026 01:53 Ответить
главно дєло шо у лісистій місцевості - це гарантовано запобігає ураженням.
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11.06.2026 02:32 Ответить
памятаю із яким задоволенням у роліку фін пив каву біля вікна, як вони всупили в Нато. Типу білі люди захищені і в безпеці. ну ну.
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11.06.2026 02:43 Ответить
Финны и дальше продолжают пить кофе! Что им угрожает, строительство бараков?; смотри марафон, не отвлекайся!
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11.06.2026 06:54 Ответить
Навіть якщо кацапи відповзуть в ********* "зализувати рани" і готуватися до наступних загарбань їм потрібна економіка яка дозволить утримувати величезну армію і забезпечувати її всім необхідним. Іншими словами, солдати це утриманці, які в економіку своєю працею не вливають абсолютно нічого. Так, вони як іранці після війни з Іраком, зроблять висновки, але ці висновки потребуватимуть фінансування за рахунок населення. Життя в Ірані важке і некомфортне. Життя в *********і після війни (поразки в Україні) буде взагалі жахливим настільки, що важко навіть уявити. Ми заберемо своє. Китай теж забере своє. І що ж залишиться в *********і після *****? Ідеологія прагнення смерті фашиста Дугіна? Але навіть алкодегенерати хочуть бухать на природі, а не дохнути на фронтах... Ми не повинні ні за яких обставин укладати мирний договір з *********ом до остаточної виплати репарацій. Це означає, що в в будь який момент Україна буде знаходитись в перманентному стані війни і зможе атакувати військові обєкти в *********і без оголошення війни.
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11.06.2026 03:43 Ответить
Їм мало дюлей минулої війни
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11.06.2026 04:06 Ответить
"...Кац, пропонує здатись!"
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11.06.2026 05:25 Ответить
так зручніше і дешевше буде знищити
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11.06.2026 08:58 Ответить
 
 