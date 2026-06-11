Ближе к границам НАТО: Россия строит военную базу вблизи Финляндии

Россия приступила к строительству новой военной базы вблизи границы с Финляндией, где после завершения работ могут разместиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале финской телерадиокомпании Yle.

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База среди леса: что уже построили

Строительство ведется вблизи села Новая Вилга недалеко от Петрозаводска в Республике Карелия. Активные работы начались весной этого года.

На территории уже возводят около десяти больших казарм. Всего планируется построить более 50 различных объектов. В состав военного городка войдут жилые дома для военных и их семей, а также спортивные площадки и другая инфраструктура.

Объект расположен в лесной местности в нескольких километрах от Петрозаводска.

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Место выбрали не случайно

Финский эксперт Марко Эклунд, майор в отставке, объяснил, что место выбрали не случайно. По его словам, близость к городу упрощает набор контрактников и создает лучшие условия для их семей. В то же время леса дают возможность расширять базу, а полигоны расположены рядом.

По оценкам эксперта, после завершения работ на базе могут находиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих.

"Угроза состоит из намерений и возможностей. Возможности значительно возрастут, когда эти войска будут сформированы", – отметил Эклунд.

Эксперт считает, что эта база является частью более широкой стратегии России по усилению военного присутствия вдоль границ стран НАТО.

Напомним, недавно Польша обратилась к Соединенным Штатам с предложением создать новую постоянную военную базу американских сил на своей территории.

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