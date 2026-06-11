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Ближче до кордонів НАТО: Росія будує військову базу поблизу Фінляндії

росармія

Росія розпочала будівництво нової військової бази поблизу кордону з Фінляндією, де після завершення робіт можуть розмістити від 4 до 6 тисяч військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі фінської телерадіокомпанії Yle.

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База серед лісу: що вже збудували

Будівництво ведеться поблизу села Нова Вілга неподалік Петрозаводська у Республіці Карелія. Активні роботи розпочалися навесні цього року.

На території вже зводять близько десяти великих казарм. Загалом планують побудувати понад 50 різних об'єктів. До військового містечка увійдуть житлові будинки для військових і їхніх родин, а також спортивні майданчики та інша інфраструктура.

Об’єкт розташований у лісовій місцевості за кілька кілометрів від Петрозаводська.

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Місце обрали не випадково

Фінський експерт Марко Еклунд, майор у відставці, пояснив, що місце обрали не випадково. За його словами, близькість до міста спрощує набір контрактників і створює кращі умови для їхніх сімей. Водночас ліси дають можливість розширювати базу, а полігони розташовані поруч.

За оцінками експерта, після завершення робіт на базі можуть перебувати від 4 до 6 тисяч військовослужбовців.

"Загроза складається з намірів і можливостей. Можливості значно зростуть, коли ці війська будуть сформовані", – зазначив Еклунд.

Експерт вважає, що ця база є частиною ширшої стратегії Росії щодо посилення військової присутності вздовж кордонів країн НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Польща звернулася до Сполучених Штатів із пропозицією створити нову постійну військову базу американських сил на своїй території.

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військова база (101) росія (70404) Фінляндія (1453)
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Рознести НАХ.. це неподобство.
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11.06.2026 01:42 Відповісти
Зараз не в стані війни і тому "рознести ніз-ззя... Але можна зафіксувати кожний етап будівицтва, план і розробити детельну схему ефективного знищення бази мінімальними зусиллями та засобами. Підготувати все для удару і в потрібний момент одним натисканням кнопки "закрити питання".
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11.06.2026 01:50 Відповісти
Фінляндія буде просити Україну її захистити, от побачите.
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11.06.2026 01:47 Відповісти
Не буде. Навіть не мрій.
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11.06.2026 01:52 Відповісти
Будують базу подалі від України із розрахунком що коли "щось" по ній полетить то і фінів може зачепити. 🤔
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11.06.2026 01:53 Відповісти
главно дєло шо у лісистій місцевості - це гарантовано запобігає ураженням.
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11.06.2026 02:32 Відповісти
памятаю із яким задоволенням у роліку фін пив каву біля вікна, як вони всупили в Нато. Типу білі люди захищені і в безпеці. ну ну.
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11.06.2026 02:43 Відповісти
 
 