Ближче до кордонів НАТО: Росія будує військову базу поблизу Фінляндії

Росія розпочала будівництво нової військової бази поблизу кордону з Фінляндією, де після завершення робіт можуть розмістити від 4 до 6 тисяч військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі фінської телерадіокомпанії Yle.

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База серед лісу: що вже збудували

Будівництво ведеться поблизу села Нова Вілга неподалік Петрозаводська у Республіці Карелія. Активні роботи розпочалися навесні цього року.

На території вже зводять близько десяти великих казарм. Загалом планують побудувати понад 50 різних об'єктів. До військового містечка увійдуть житлові будинки для військових і їхніх родин, а також спортивні майданчики та інша інфраструктура.

Об’єкт розташований у лісовій місцевості за кілька кілометрів від Петрозаводська.

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Місце обрали не випадково

Фінський експерт Марко Еклунд, майор у відставці, пояснив, що місце обрали не випадково. За його словами, близькість до міста спрощує набір контрактників і створює кращі умови для їхніх сімей. Водночас ліси дають можливість розширювати базу, а полігони розташовані поруч.

За оцінками експерта, після завершення робіт на базі можуть перебувати від 4 до 6 тисяч військовослужбовців.

"Загроза складається з намірів і можливостей. Можливості значно зростуть, коли ці війська будуть сформовані", – зазначив Еклунд.

Експерт вважає, що ця база є частиною ширшої стратегії Росії щодо посилення військової присутності вздовж кордонів країн НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Польща звернулася до Сполучених Штатів із пропозицією створити нову постійну військову базу американських сил на своїй території.

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