Польща запропонувала США розмістити нову постійну військову базу

Польща звернулася до Сполучених Штатів із пропозицією створити нову постійну військову базу американських сил на своїй території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, офіційну пропозицію вже передали міністру оборони США Піту Гегсету.

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Пропозицію передали американській стороні

"Передав міністру оборони США Піту Хеґсету офіційну пропозицію про створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Залученість США до безпеки Польщі не зменшується – навпаки, може стати ще більшою", – написав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Поки що деталей щодо можливого місця розташування майбутньої бази або її чисельності не оприлюднювали.

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У Польщі розраховують на посилення співпраці зі США

Очільник польського оборонного відомства наголосив, що Варшава розглядає зміцнення військової співпраці зі Сполученими Штатами як один із ключових елементів національної безпеки.

За словами Косіняка-Камиша, безпека Польщі ґрунтується на трьох складових – сильній армії, сильному суспільстві та надійних союзницьких відносинах.

"Безпечна Польща – це сильна армія, сильне суспільство і сильні союзи", – зазначив міністр.

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США залишаються головним союзником Польщі в оборонній сфері

Останніми роками Польща активно нарощує військову співпрацю зі Сполученими Штатами, закуповує американське озброєння та розширює присутність союзницьких сил на своїй території.

Ініціатива щодо нової постійної бази може стати черговим кроком до посилення східного флангу НАТО на тлі триваючої російської агресії проти України.

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