У Польщі викрили шпигуна на оборонному підприємстві

Затримання шпигуна у Польщі

У Польщі затримали громадянина країни, який працював на підприємстві Польської групи озброєнь (PGZ), за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єра – міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, оприлюдненій у соцмережі X.

Затримання працівника оборонного сектору

За словами міністра оборони Польщі, затримання відбулося 27 травня на підставі рішення окружного прокурора в Познані.

"27 травня на підставі рішення окружного прокурора в Познані, відділу у військових справах було затримано громадянина Польщі - працівника одного з підприємств групи Польської групи озброєнь - за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави. Доказовий матеріал зібрала Служба військової контррозвідки за підтримки Агентства внутрішньої безпеки", – повідомив Косіняк-Камиш.

Рішення суду та перебіг справи

Окружний суд у Познані 29 травня ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Слідство встановило, що доказову базу у справі зібрали Служба військової контррозвідки Польщі та Агентство внутрішньої безпеки.

Де працював затриманий

За даними RMF24, затриманий працював на підприємстві Mesko у місті Скаржисько-Каменна Свентокшиського воєводства. На цьому заводі виробляють, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.

  • Раніше на Донеччині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з російською ФСБ та зборі даних про українських військових.

А Навроцький, все шукає в Україні, назви підрозділів Захисників України, які йому неподобаються??? Дивний якийсь хлоп, після Польщі з Армією Крайовою і Армією Людовою?!?!
показати весь коментар
29.05.2026 21:40 Відповісти
а, чому саме у польщі?
це, помста на бажання відібрати мєдальку у гундосого неголеного юдо голуба миру?
отаке........
показати весь коментар
29.05.2026 21:45 Відповісти
 
 