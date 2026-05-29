У Польщі викрили шпигуна на оборонному підприємстві

У Польщі затримали громадянина країни, який працював на підприємстві Польської групи озброєнь (PGZ), за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єра – міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, оприлюдненій у соцмережі X.

Затримання працівника оборонного сектору

За словами міністра оборони Польщі, затримання відбулося 27 травня на підставі рішення окружного прокурора в Познані.

"27 травня на підставі рішення окружного прокурора в Познані, відділу у військових справах було затримано громадянина Польщі - працівника одного з підприємств групи Польської групи озброєнь - за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави. Доказовий матеріал зібрала Служба військової контррозвідки за підтримки Агентства внутрішньої безпеки", – повідомив Косіняк-Камиш.

Рішення суду та перебіг справи

Окружний суд у Познані 29 травня ухвалив рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Слідство встановило, що доказову базу у справі зібрали Служба військової контррозвідки Польщі та Агентство внутрішньої безпеки.

Де працював затриманий

За даними RMF24, затриманий працював на підприємстві Mesko у місті Скаржисько-Каменна Свентокшиського воєводства. На цьому заводі виробляють, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.