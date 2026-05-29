В Польше разоблачили шпиона на оборонном предприятии
В Польше задержали гражданина страны, работавшего на предприятии Польской группы вооружений (PGZ), по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьера – министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, опубликованном в соцсети X.
Задержание сотрудника оборонного сектора
По словам министра обороны Польши, задержание произошло 27 мая на основании решения окружного прокурора в Познани.
"27 мая на основании решения окружного прокурора в Познани отделом по военным делам был задержан гражданин Польши — сотрудник одного из предприятий Польской группы вооружений — по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства. Доказательный материал собрала Служба военной контрразведки при поддержке Агентства внутренней безопасности", – сообщил Косиняк-Камыш.
Решение суда и ход дела
Окружной суд в Познани 29 мая принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.
Следствие установило, что доказательную базу по делу собрали Служба военной контрразведки Польши и Агентство внутренней безопасности.
Где работал задержанный
По данным RMF24, задержанный работал на предприятии Mesko в городе Скаржиско-Каменна Свентокшиского воеводства. На этом заводе производят, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.
