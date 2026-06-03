Польша предложила США разместить новую постоянную военную базу
Польша обратилась к Соединенным Штатам с предложением создать новую постоянную военную базу американских войск на своей территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, официальное предложение уже передано министру обороны США Питу Хегсету.
Предложение передали американской стороне
"Передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Вовлеченность США в обеспечение безопасности Польши не уменьшается – наоборот, может стать еще большей", – написал Косиняк-Камыш в соцсети X.
Пока что подробности о возможном месте расположения будущей базы или ее численности не обнародовались.
В Польше рассчитывают на укрепление сотрудничества с США
Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что Варшава рассматривает укрепление военного сотрудничества с Соединенными Штатами как один из ключевых элементов национальной безопасности.
По словам Косиняка-Камыша, безопасность Польши основана на трех составляющих – сильной армии, сильном обществе и надежных союзнических отношениях.
"Безопасная Польша — это сильная армия, сильное общество и сильные союзы", — отметил министр.
США остаются главным союзником Польши в оборонной сфере
В последние годы Польша активно наращивает военное сотрудничество с Соединенными Штатами, закупает американское вооружение и расширяет присутствие союзных сил на своей территории.
Инициатива по созданию новой постоянной базы может стать очередным шагом к укреплению восточного фланга НАТО на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.
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