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Новости РФ готовится к войне против Европы
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Географическая удаленность от РФ не защищает от агрессии Путина, - Сикорский

Сикорский предостерег европейцев в связи с агрессией РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что географическая удаленность от РФ не защищает от замыслов российского диктатора.

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Mundo, передает Цензор.НЕТ.

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Министр отметил, что угроза со стороны России "имеет много аспектов". Он напомнил о дестабилизации границы с использованием потока мигрантов через Беларусь или вторжения дронов.

"Что касается настроений в Испании, география, очевидно, имеет значение, и это нормально, что российская угроза воспринимается там иначе, чем в Польше.

Но испанцы должны помнить, что Россия уже вмешивалась в испанские политические дебаты, например, поддерживая каталонских сепаратистов, так же как она поддерживает независимость Шотландии, и у России есть наемники — так называемый Африканский корпус — в Сахеле, дестабилизация которых может иметь последствия для Испании", — подчеркнул Сикорский.

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Поэтому, по мнению польского министра, "опасно думать, что географическая удаленность от Москвы защищает от замыслов Путина, его дезинформационных кампаний и государственного терроризма, убийств и покушений на европейской земле".

Также Сикорский отметил, что "Китай нельзя рассматривать как союзника", поскольку тот "пытается использовать слабости Европы при любом удобном случае".

"Самое важное для европейцев — серьезно отнестись к нашей обороне и увеличить военные расходы", — добавил он.

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Автор: 

Европа (2433) Польша (9055) Сикорский Радослав (539)
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Не боїся, для цього існують "буферні держави" як сказав міністр оборони Естонії.
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03.06.2026 13:50 Ответить
Найбільш прекрасно себе відчуває Трамп - поміж нами і Європою прекрасний океан
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03.06.2026 13:55 Ответить
Щось почав підозрювати? 😲 Невже змириться з тим, що в України є власні герої? 🤔
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03.06.2026 14:06 Ответить
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03.06.2026 14:07 Ответить
Щось запідозрив? 🤔 Так скоро визнає, що в України, яка стримує кацапів від нападу на Європу можуть бути власні герої.
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03.06.2026 14:08 Ответить
«географічна віддаленість»? )
прокиньтесь, зернові воїни, у вас кордон з білорашкою, тобто з парашею
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03.06.2026 15:07 Ответить
 
 