Географическая удаленность от РФ не защищает от агрессии Путина, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что географическая удаленность от РФ не защищает от замыслов российского диктатора.

Об этом он заявил в интервью испанскому изданию El Mundo, передает Цензор.НЕТ.

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Министр отметил, что угроза со стороны России "имеет много аспектов". Он напомнил о дестабилизации границы с использованием потока мигрантов через Беларусь или вторжения дронов.

"Что касается настроений в Испании, география, очевидно, имеет значение, и это нормально, что российская угроза воспринимается там иначе, чем в Польше.

Но испанцы должны помнить, что Россия уже вмешивалась в испанские политические дебаты, например, поддерживая каталонских сепаратистов, так же как она поддерживает независимость Шотландии, и у России есть наемники — так называемый Африканский корпус — в Сахеле, дестабилизация которых может иметь последствия для Испании", — подчеркнул Сикорский.

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Поэтому, по мнению польского министра, "опасно думать, что географическая удаленность от Москвы защищает от замыслов Путина, его дезинформационных кампаний и государственного терроризма, убийств и покушений на европейской земле".

Также Сикорский отметил, что "Китай нельзя рассматривать как союзника", поскольку тот "пытается использовать слабости Европы при любом удобном случае".

"Самое важное для европейцев — серьезно отнестись к нашей обороне и увеличить военные расходы", — добавил он.

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