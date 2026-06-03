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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Географічна віддаленість від РФ не захищає від агресії Путіна, - Сікорський

Сікорський застеріг європейців через агресію РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що географічна віддаленість від РФ не захищає від задумів російського дикитатора.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Міністр зазначив, що загроза з боку Росії "має багато аспектів". Він нагадав про дестабілізацію кордону з використанням потоку мігрантів через Білорусь або вторгнення дронів.

"Що стосується настроїв в Іспанії, географія, очевидно, має значення, і це нормально, що російська загроза сприймається там інакше, ніж у Польщі.

Але іспанці повинні пам'ятати, що Росія вже втрутилася в іспанські політичні дебати, наприклад, підтримуючи каталонських сепаратистів, так само як вона підтримує незалежність Шотландії, і Росія має найманців - так званий Африканський корпус - у Сахелі, дестабілізація яких може мати наслідки для Іспанії", - наголосив Сікорський.

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Тому, на думку польського міністра, "небезпечно думати, що географічна віддаленість від Москви захищає від задумів Путіна, його дезінформаційних кампаній і державного тероризму, вбивств і замахів на європейській землі".

Також Сікорський зазначив, що "Китай не можна розглядати як союзника", оскільки той "намагається використовувати слабкості Європи за будь-якої нагоди".

"Найважливіше для європейців — серйозно поставитися до нашої оборони та збільшити військові витрати", - додав він.

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Європа (2493) Польща (9324) Сікорський Радослав (383)
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Не боїся, для цього існують "буферні держави" як сказав міністр оборони Естонії.
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03.06.2026 13:50 Відповісти
Найбільш прекрасно себе відчуває Трамп - поміж нами і Європою прекрасний океан
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03.06.2026 13:55 Відповісти
Щось почав підозрювати? 😲 Невже змириться з тим, що в України є власні герої? 🤔
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03.06.2026 14:06 Відповісти
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03.06.2026 14:07 Відповісти
Щось запідозрив? 🤔 Так скоро визнає, що в України, яка стримує кацапів від нападу на Європу можуть бути власні герої.
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03.06.2026 14:08 Відповісти
«географічна віддаленість»? )
прокиньтесь, зернові воїни, у вас кордон з білорашкою, тобто з парашею
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03.06.2026 15:07 Відповісти
 
 