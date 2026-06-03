Географічна віддаленість від РФ не захищає від агресії Путіна, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що географічна віддаленість від РФ не захищає від задумів російського дикитатора.

Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Міністр зазначив, що загроза з боку Росії "має багато аспектів". Він нагадав про дестабілізацію кордону з використанням потоку мігрантів через Білорусь або вторгнення дронів.

"Що стосується настроїв в Іспанії, географія, очевидно, має значення, і це нормально, що російська загроза сприймається там інакше, ніж у Польщі.

Але іспанці повинні пам'ятати, що Росія вже втрутилася в іспанські політичні дебати, наприклад, підтримуючи каталонських сепаратистів, так само як вона підтримує незалежність Шотландії, і Росія має найманців - так званий Африканський корпус - у Сахелі, дестабілізація яких може мати наслідки для Іспанії", - наголосив Сікорський.

Також читайте: У Естонії назвали можливий рік нової агресії Росії

Тому, на думку польського міністра, "небезпечно думати, що географічна віддаленість від Москви захищає від задумів Путіна, його дезінформаційних кампаній і державного тероризму, вбивств і замахів на європейській землі".

Також Сікорський зазначив, що "Китай не можна розглядати як союзника", оскільки той "намагається використовувати слабкості Європи за будь-якої нагоди".

"Найважливіше для європейців — серйозно поставитися до нашої оборони та збільшити військові витрати", - додав він.

Читайте: Столтенберг попередив про зростання напруги між країнами НАТО