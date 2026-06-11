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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае: после взрывов вспыхнул пожар

Афипский НПЗ снова под ударом: один из ключевых заводов РФ охватил пожар

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. В результате удара на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский началась после полуночи. Местные жители сообщали о звуках пролетов дронов с интервалами в несколько минут.

На опубликованных в сети видео запечатлена работа систем противовоздушной обороны и масштабное возгорание на территории завода.

"Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ", — заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Афипский завод обеспечивает топливом российскую армию

Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его проектная мощность превышает 6 млн тонн нефти в год.

НПЗ специализируется на переработке нефти, производя бензин и дизельное топливо. Основная продукция: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо – то есть то, что может использоваться в качестве топлива для военной техники

Афипский НПЗ считается стратегическим для снабжения топливом вооруженных сил РФ, особенно для южных воинских формирований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России остановился Куйбышевский НПЗ после атаки украинских дронов, – Reuters

После начала полномасштабного вторжения в Украину завод неоднократно становился объектом ударов:

  • В ночь на 29 ноября 2025 года, по сообщениям российских ресурсов, произошла новая атака на Афипский НПЗ, в результате которой возник пожар.

  • Ранее, 26 сентября 2025 года, беспилотники также наносили удары по заводу — обломки упали на одну из установок, вызвав возгорание на площади ~30 м².

  • В ночь на 29 ноября 2025 года Краснодарский край России вновь подвергся ударам дронов. Снова под удар попал нефтеперерабатывающий завод.
  • 14 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам Афипского нефтеперерабатывающего завода.

    Как отмечается, в районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется. Местные жители в телеграм-каналах сообщали о мощных взрывах и полном отключении электричества в городе.

  • В ночь на 14 марта 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на территории РФ, в том числе по Афипскому НПЗ.

    Зафиксировано попадание по объекту с последующим пожаром на территории предприятия.

По оценкам, подобные атаки уже заставили РФ потерять значительную часть перерабатывающих мощностей, что может повлиять на поставки топлива для армии.

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Автор: 

НПЗ (523) Удары по РФ (1015) Краснодарский край РФ (72)
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Топ комментарии
+6
такі десь мене чують)
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11.06.2026 06:43 Ответить
+5
Зараз набіжить кацапня, з "ВнутріМКАДдя", під виглядом "фсёпрапальщикав", і почне скавчать, що "не туди стріляли", "не так попали", "і, взагалі, у нас все погано...".І кругом прив'язуватимуть "Зелю, і його банду"... Все "по класиці" -

"Пропаганда - це 80 % правди, вивернутої навиворіт і загорнутої у 20 % брехні..."
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11.06.2026 06:58 Ответить
+3
ігарьок ступка ще спить
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11.06.2026 07:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
такі десь мене чують)
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11.06.2026 06:43 Ответить
Зараз набіжить кацапня, з "ВнутріМКАДдя", під виглядом "фсёпрапальщикав", і почне скавчать, що "не туди стріляли", "не так попали", "і, взагалі, у нас все погано...".І кругом прив'язуватимуть "Зелю, і його банду"... Все "по класиці" -

"Пропаганда - це 80 % правди, вивернутої навиворіт і загорнутої у 20 % брехні..."
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11.06.2026 06:58 Ответить
ігарьок ступка ще спить
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11.06.2026 07:16 Ответить
Або зміна закінчилася...
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11.06.2026 07:28 Ответить
Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї ставав ціллю атак українських безпілотників та ракет щонайменше 10-12 разів за період з 2023 року. Важко без ракет, будем довбити ще раз і ще раз і ще много-много раз.
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11.06.2026 06:49 Ответить
Нарушеніє требаваній ахраньі труда прі правєдєніі агнєвих работ 😁
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11.06.2026 07:11 Ответить
Коротше - палили де попало
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11.06.2026 07:14 Ответить
Радує стабильність. Росія з країни-бензоколонки має перетворитися на країну без бензоколонок.
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11.06.2026 08:01 Ответить
"Уламки безпілотників впали в селищі Афіпському. В результаті сталося загоряння на території НПЗ"
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11.06.2026 19:11 Ответить
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11.06.2026 19:37 Ответить
 
 