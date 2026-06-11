Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае: после взрывов вспыхнул пожар

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. В результате удара на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский началась после полуночи. Местные жители сообщали о звуках пролетов дронов с интервалами в несколько минут.

На опубликованных в сети видео запечатлена работа систем противовоздушной обороны и масштабное возгорание на территории завода.

"Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ", — заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Афипский завод обеспечивает топливом российскую армию

Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Его проектная мощность превышает 6 млн тонн нефти в год.

НПЗ специализируется на переработке нефти, производя бензин и дизельное топливо. Основная продукция: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо – то есть то, что может использоваться в качестве топлива для военной техники

Афипский НПЗ считается стратегическим для снабжения топливом вооруженных сил РФ, особенно для южных воинских формирований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России остановился Куйбышевский НПЗ после атаки украинских дронов, – Reuters

После начала полномасштабного вторжения в Украину завод неоднократно становился объектом ударов:

В ночь на 29 ноября 2025 года, по сообщениям российских ресурсов, произошла новая атака на Афипский НПЗ, в результате которой возник пожар.

Ранее, 26 сентября 2025 года, беспилотники также наносили удары по заводу — обломки упали на одну из установок, вызвав возгорание на площади ~30 м².

В ночь на 29 ноября 2025 года Краснодарский край России вновь подвергся ударам дронов. Снова под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

14 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам Афипского нефтеперерабатывающего завода. Как отмечается, в районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется. Местные жители в телеграм-каналах сообщали о мощных взрывах и полном отключении электричества в городе.

В ночь на 14 марта 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на территории РФ, в том числе по Афипскому НПЗ. Зафиксировано попадание по объекту с последующим пожаром на территории предприятия.

По оценкам, подобные атаки уже заставили РФ потерять значительную часть перерабатывающих мощностей, что может повлиять на поставки топлива для армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За год Силы беспилотных систем поразили российские цели на $40 млрд, – Зеленский