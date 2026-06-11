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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: після вибухів спалахнула пожежа

Афіпський НПЗ знову під ударом: один із ключових заводів РФ охопила пожежа

У ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Атака на нафтопереробне підприємство у селищі Афіпський розпочалася після опівночі. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольотів дронів з інтервалами у кілька хвилин.

На оприлюднених у мережі відео зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони та масштабне загоряння на території заводу.

"Уламки безпілотників впали в селищі Афіпському. В результаті сталося загоряння на території НПЗ", – заявили в оперативному штабі Краснодарського краю.

Афіпський завод забезпечує паливом російську армію

Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його проєктна потужність перевищує 6 млн тонн нафти на рік.

НПЗ спеціалізується на переробці нафти, виробляючи бензин та дизельне пальне. Основна продукція: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо - тобто те, що може використовуватися як паливо для військової техніки

Афіпський НПЗ вважається стратегічним для постачання паливом збройним силам РФ, особливо для південних військових формувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії зупинився Куйбишевський НПЗ після атаки українських дронів, – Reuters

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну завод неодноразово ставав об’єктом ударів:

  • В ніч на 29 листопада 2025 року за повідомленнями з російських ресурсів відбулася нова атака на Афіпський НПЗ, внаслідок якої виникла пожежа.

  • Раніше, 26 вересня 2025 року, безпілотники також уражали завод - уламки впали на одну з установок, спричинивши загоряння на площі ~30 м².

  • У ніч на 29 листопада 2025 року Краснодарський край Росії знову зазнав ударів дронами. Знову під удар потрапив нафтопереробний завод.
  • 14 грудня 2025 року  підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу. 

    Як зазначається, у районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Місцеві жителі у телеграм‑каналах повідомляли про потужні вибухи та повне знеструмлення міста.

  • У ніч на 14 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території РФ, зокрема і по Афіпському НПЗ. 

    Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства.

За оцінками, подібні атаки вже змусили РФ втратити значну частину потужностей з переробки, що може впливати на постачання пального для армії.

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Автор: 

НПЗ (1010) Удари по РФ (1021) Краснодарський край РФ (72)
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такі десь мене чують)
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11.06.2026 06:43 Відповісти
Зараз набіжить кацапня, з "ВнутріМКАДдя", під виглядом "фсёпрапальщикав", і почне скавчать, що "не туди стріляли", "не так попали", "і, взагалі, у нас все погано...".І кругом прив'язуватимуть "Зелю, і його банду"... Все "по класиці" -

"Пропаганда - це 80 % правди, вивернутої навиворіт і загорнутої у 20 % брехні..."
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11.06.2026 06:58 Відповісти
ігарьок ступка ще спить
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11.06.2026 07:16 Відповісти
Або зміна закінчилася...
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11.06.2026 07:28 Відповісти
Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї ставав ціллю атак українських безпілотників та ракет щонайменше 10-12 разів за період з 2023 року. Важко без ракет, будем довбити ще раз і ще раз і ще много-много раз.
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11.06.2026 06:49 Відповісти
Нарушеніє требаваній ахраньі труда прі правєдєніі агнєвих работ 😁
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11.06.2026 07:11 Відповісти
Коротше - палили де попало
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11.06.2026 07:14 Відповісти
Радує стабильність. Росія з країни-бензоколонки має перетворитися на країну без бензоколонок.
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11.06.2026 08:01 Відповісти
 
 