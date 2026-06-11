Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: після вибухів спалахнула пожежа
У ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Атака на нафтопереробне підприємство у селищі Афіпський розпочалася після опівночі. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольотів дронів з інтервалами у кілька хвилин.
На оприлюднених у мережі відео зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони та масштабне загоряння на території заводу.
"Уламки безпілотників впали в селищі Афіпському. В результаті сталося загоряння на території НПЗ", – заявили в оперативному штабі Краснодарського краю.
Афіпський завод забезпечує паливом російську армію
Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його проєктна потужність перевищує 6 млн тонн нафти на рік.
НПЗ спеціалізується на переробці нафти, виробляючи бензин та дизельне пальне. Основна продукція: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо - тобто те, що може використовуватися як паливо для військової техніки
Афіпський НПЗ вважається стратегічним для постачання паливом збройним силам РФ, особливо для південних військових формувань.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну завод неодноразово ставав об’єктом ударів:
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В ніч на 29 листопада 2025 року за повідомленнями з російських ресурсів відбулася нова атака на Афіпський НПЗ, внаслідок якої виникла пожежа.
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Раніше, 26 вересня 2025 року, безпілотники також уражали завод - уламки впали на одну з установок, спричинивши загоряння на площі ~30 м².
- У ніч на 29 листопада 2025 року Краснодарський край Росії знову зазнав ударів дронами. Знову під удар потрапив нафтопереробний завод.
- 14 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу.
Як зазначається, у районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Місцеві жителі у телеграм‑каналах повідомляли про потужні вибухи та повне знеструмлення міста.
- У ніч на 14 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території РФ, зокрема і по Афіпському НПЗ.
Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства.
За оцінками, подібні атаки вже змусили РФ втратити значну частину потужностей з переробки, що може впливати на постачання пального для армії.
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