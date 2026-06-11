Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: після вибухів спалахнула пожежа

У ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Атака на нафтопереробне підприємство у селищі Афіпський розпочалася після опівночі. Місцеві жителі повідомляли про звуки прольотів дронів з інтервалами у кілька хвилин.

На оприлюднених у мережі відео зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони та масштабне загоряння на території заводу.

"Уламки безпілотників впали в селищі Афіпському. В результаті сталося загоряння на території НПЗ", – заявили в оперативному штабі Краснодарського краю.

Афіпський завод забезпечує паливом російську армію

Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. Його проєктна потужність перевищує 6 млн тонн нафти на рік.

НПЗ спеціалізується на переробці нафти, виробляючи бензин та дизельне пальне. Основна продукція: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо - тобто те, що може використовуватися як паливо для військової техніки

Афіпський НПЗ вважається стратегічним для постачання паливом збройним силам РФ, особливо для південних військових формувань.

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Після початку повномасштабного вторгнення в Україну завод неодноразово ставав об’єктом ударів:

В ніч на 29 листопада 2025 року за повідомленнями з російських ресурсів відбулася нова атака на Афіпський НПЗ, внаслідок якої виникла пожежа.

Раніше, 26 вересня 2025 року, безпілотники також уражали завод - уламки впали на одну з установок, спричинивши загоряння на площі ~30 м².

У ніч на 29 листопада 2025 року Краснодарський край Росії знову зазнав ударів дронами. Знову під удар потрапив нафтопереробний завод.

14 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу. Як зазначається, у районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Місцеві жителі у телеграм‑каналах повідомляли про потужні вибухи та повне знеструмлення міста.

У ніч на 14 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території РФ, зокрема і по Афіпському НПЗ. Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства.

За оцінками, подібні атаки вже змусили РФ втратити значну частину потужностей з переробки, що може впливати на постачання пального для армії.

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