За рік Сили безпілотних систем уразили російські цілі на $40 млрд, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за рік після створення Сили безпілотних систем (СБС ЗСУ) уразили російські цілі різного рівня на суму майже $40 млрд.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 10 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Успіхи СБС

За словами глави держави, саме в Україні вперше у світі створили СБС і максимально розвивають їх. СБС стали одним із ключових елементів сучасної війни та дозволяють досягати цілей, які раніше були недосяжними або потребували значно більших ресурсів.

"Саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну – ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів", - сказав він.

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Удари по логістиці РФ

"Найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних Сил – реально взірець для багатьох інших армій", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що російська військова логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів.

"Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати", - додав президент.

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Нагадаємо, рівно рік тому – 11 червня 2025 року – було створено Угруповання Сил безпілотних систем, до складу якого увійшли 12 бойових підрозділів.

Роберт "Мадяр" Бровді навів результати роботи підрозділу за цей час: уражено 350 000 ворожих цілей та ліквідовано 100 000 російських військових.

Спочатку очолив Сили безпілотних систем Вадим Сухаревський, а 3 червня 2025 року командиром став "Мадяр".

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