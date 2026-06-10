За год Силы беспилотных систем нанесли удары по российским целям на сумму $40 млрд, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за год после создания Силы беспилотных систем (СБС ВСУ) были нанесены удары по российским целям различного уровня на сумму почти 40 млрд долларов.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Успехи СБС

По словам главы государства, именно в Украине впервые в мире создали СБС и максимально развивают их. СБС стали одним из ключевых элементов современной войны и позволяют достигать целей, которые раньше были недостижимы или требовали значительно больших ресурсов.

"Именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, благодаря своей креативности и смелости мы можем менять ход войны – мы можем достигать таких целей, которые раньше были либо совсем недостижимы для обычного оружия, либо крайне труднодостижимы и требовали безумных затрат ресурсов. Только за год после создания группировки СБС уже поражено российских целей различного уровня на сумму почти 40 миллиардов долларов", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине День Сил беспилотных систем ВСУ будут отмечать 11 июня

Удары по логистике РФ

"Самое важное, что это разные типы поражений, и каждое из них дает нам возможность сохранять жизни. СБС Вооруженных Сил – настоящий образец для многих других армий", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов.

"Российская приграничная зона тоже подвергается нашему воздействию. Это ощущается врагом, и мы будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать", — добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 нефтяных объектов в течение 40 суток поразили Силы беспилотных систем, – командующий Мадяр. ВИДЕО

Напомним, ровно год назад – 11 июня 2025 года – было создано Группирование Сил беспилотных систем, в состав которого вошли 12 боевых подразделений.

Роберт "Мадяр" Бровди привел результаты работы подразделения за это время: поражено 350 000 вражеских целей и ликвидировано 100 000 российских военных.

Сначала возглавил Силы беспилотных систем Вадим Сухаревский, а 3 июня 2025 года командиром стал "Мадяр".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы Сил беспилотных систем поразили нефтебазу "Грушовая" и нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО