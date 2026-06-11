РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11198 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украины Канадой
878 4

Канада продолжит поддерживать Украину, несмотря на угрозы РФ, - глава Минобороны Макгинти

Макгинти: Российские угрозы не остановят помощь Канады Украине

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что угрозы со стороны России не повлияют на поддержку Украины и реализацию совместных оборонных проектов, в частности производства беспилотников для нужд ВСУ на территории Канады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Укринформу.

По словам Макгинти, Канада и в дальнейшем будет действовать вместе с союзниками по НАТО, помогая Украине противостоять российской агрессии.

"Мы твердо поддерживаем своих украинских коллег… И продолжим это делать вместе с нашими союзниками по НАТО, укрепляя Альянс и объединяясь. Мы ожидали, что россияне будут критиковать это, поскольку им не нравится дружелюбие НАТО в помощи государству, которое в этом нуждается", — подчеркнул министр.

Угрозы России не изменят позицию Оттавы

Глава канадского оборонного ведомства отметил, что не беспокоится заявлениями Москвы об "адекватном ответе" на военно-техническое сотрудничество между Канадой и Украиной.

"Наши Вооруженные силы внимательно следят за ситуацией и регулярно информируют об этом, детально отслеживая все. Мы и в дальнейшем будем непоколебимо поддерживать Украину", — сказал Макгинти.

Производство дронов для ВСУ будет продолжаться

Министр подтвердил, что договоренности, заключенные в прошлом месяце о производстве беспилотников в Канаде для украинских военных, остаются в силе.

Это сотрудничество будет продолжаться. Мы и в дальнейшем будем отслеживать ситуацию, продолжая твердо поддерживать наших украинских коллег", - подытожил он.

Что предшествовало?

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия опубликует точные адреса канадских предприятий, участвующих в производстве военных беспилотников для нужд Украины. Такое заявление связано с созданием совместного предприятия между канадскими и украинскими компаниями при поддержке военного ведомства Канады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада и Бельгия совместно доставили Украине военную помощь

Автор: 

Канада (2147) Украина (44450) поддержка (794)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погрози рф Канаді?
А шо Параша може зробити країні кленового ліста? Заборонят ввоз кленового сиропу?
показать весь комментарий
11.06.2026 07:20 Ответить
Канада виглядала б смішно, якби діяла протилежно.
показать весь комментарий
11.06.2026 07:38 Ответить
Координати заводів " наші" здали!? ...
показать весь комментарий
11.06.2026 09:31 Ответить
Машка молодець, канадці хоча будуть знати адресу підприємств, а то постійно дорогу питають. А МВС ху....лостану треба мапу подарувати щоб хоча би уяву мали де знаходиться Канада
показать весь комментарий
11.06.2026 09:56 Ответить
 
 