Канада продовжить підтримувати Україну, попри погрози РФ, - глава Міноборони Макгінті

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що російські погрози не вплинуть на підтримку України та реалізацію спільних оборонних проєктів, зокрема виробництва безпілотників для потреб ЗСУ на території Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі Укрінформу.

За словами Макгінті, Канада й надалі діятиме разом із союзниками по НАТО, допомагаючи Україні протистояти російській агресії.

"Ми твердо підтримуємо своїх українських колег… І продовжимо це робити разом з нашими союзниками по НАТО, зміцнюючи Альянс та об’єднуючись. Ми очікували, що росіяни критикуватимуть це, оскільки їм не подобається дружність НАТО у допомозі державі, яка цього потребує", - наголосив міністр.

Погрози Росії не змінять позицію Оттави

Очільник канадського оборонного відомства зазначив, що не переймається заявами Москви про "адекватну відповідь" на військово-технічну співпрацю між Канадою та Україною.

"Наші Збройні сили уважно стежать та регулярно інформують стосовно цього, детально відстежуючи все. Ми й надалі непохитно підтримуватимемо Україну", — сказав Макгінті.

Виробництво дронів для ЗСУ триватиме

Міністр підтвердив, що домовленості, укладені минулого місяця щодо виробництва безпілотників у Канаді для українських військових, залишаються чинними.

Ця співпраця триватиме. Ми й надалі відстежуватимемо ситуацію, продовжуючи твердо підтримувати наших українських колег", - підсумував він.

Що передувало?

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія опублікує точні адреси канадських підприємств, які беруть участь у виробництві військових безпілотників для потреб України. Така заява пов’язана зі створенням спільного підприємства між канадськими та українськими компаніями за підтримки військового відомства Канади.

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