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ПВО ликвидировала 195 вражеских дронов из 221, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 11 июня Россия совершила очередную комбинированную атаку на территорию Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Враг атаковал территорию Украины, применив:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Белгородской области РФ);
  • 221 ударный БПЛА (Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы).

Дроны запускались из направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий Крыма.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия атаки:

  • зафиксировано попадание ракет и 21 дрона в 9 локациях;
  • обломки сбитых БПЛА упали еще в 8 точках.

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