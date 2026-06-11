ПВО ликвидировала 195 вражеских дронов из 221, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 11 июня Россия совершила очередную комбинированную атаку на территорию Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Враг атаковал территорию Украины, применив:
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Белгородской области РФ);
- 221 ударный БПЛА (Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы).
Дроны запускались из направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий Крыма.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия атаки:
- зафиксировано попадание ракет и 21 дрона в 9 локациях;
- обломки сбитых БПЛА упали еще в 8 точках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль