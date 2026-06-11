ППО ліквідувала 195 ворожих дронів з 221, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 11 червня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Ворог атакував територію України, застосувавши:

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Бєлгородської області РФ);

221 ударний БпЛА (Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори).

Дрони запускалися з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Криму.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки атаки:

зафіксовано влучання ракет і 21 дрона у 9 локаціях;

уламки збитих БпЛА впали ще на 8 локаціях.

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