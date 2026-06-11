За сутки на фронте произошло 251 боестолкновение. Враг наиболее активно атакует на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки оккупанты совершили тысячи атак с использованием дронов и сотни обстрелов, массово штурмуют Покровское и Константиновское направления, применяя авиацию и артиллерию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, он применил 9293 дрона-камикадзе и осуществил 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Червоный Пахар Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес три авиаудара с применением семи управляемых авиационных бомб и осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Охримовки, Киндрашовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Озерного.

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На Славянском направлении противник 14 раз штурмовал вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Константиновки, Николайполя, Вольного, Белицкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Никаноровки, Ивановки, Гришино, Васильевки, Котлино, Удачного и в направлении Вольного, Ганновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришино, Сергиевки, Новоподогороднего, Новопавловки.

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На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, вблизи Зеленого Гая, Тернового и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак: в районах Рыбного, Прилук, Зализничного, Чаривного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Степногорска, Щербаков и в сторону Новой Токмачки, Чаривного.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила:

две артиллерийские системы;

три пункта управления беспилотными летательными аппаратами;

четыре пункта управления;

пять районов сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1310 человек. Также уничтожено шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, девять наземных робототехнических комплексов, 2120 беспилотных летательных аппаратов, 326 единиц автомобильной и 10 единиц специальной техники врага.