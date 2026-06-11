БПЛА РФ попал в жилой дом на Сумщине: погибла женщина, дети госпитализированы

Рано утром 11 июня в Зноб-Новгородской громаде Сумской области российский беспилотник нанес прицельный удар по жилому дому. В результате удара возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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В результате атаки погибла 67-летняя женщина. Известно, что на следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет.

В доме также находились двое малолетних внуков. Детей оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования. Предварительно, тяжелых травм они не получили.

На месте происшествия работали экстренные службы, пожар ликвидирован. Все обстоятельства и последствия удара уточняются.

Что предшествовало?

В течение ночи 11 июня российская оккупационная армия атаковала Конотоп в Сумской области. В городе зафиксированы "прилеты".

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