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Новости Обстрелы Сумщины
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БПЛА РФ попал в жилой дом на Сумщине: погибла женщина, дети госпитализированы

Трагедия в Сумской области: удар БПЛА по дому, погибла женщина и пострадали дети

Рано утром 11 июня в Зноб-Новгородской громаде Сумской области российский беспилотник нанес прицельный удар по жилому дому. В результате удара возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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В результате атаки погибла 67-летняя женщина. Известно, что на следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет. 

В доме также находились двое малолетних внуков. Детей оперативно доставили в медицинское учреждение для обследования. Предварительно, тяжелых травм они не получили.

На месте происшествия работали экстренные службы, пожар ликвидирован. Все обстоятельства и последствия удара уточняются.

Что предшествовало?

В течение ночи 11 июня российская оккупационная армия атаковала Конотоп в Сумской области. В городе зафиксированы "прилеты". 

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обстрел (33093) Сумская область (4219)
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Рашиські варвари продовжують воювати проти мирного населення ,ось тут орда проявляє свій "героїзм ".
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11.06.2026 09:29 Ответить
 
 