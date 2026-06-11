БпЛА РФ влучив у житловий будинок на Сумщині: загинула жінка, діти госпіталізовані

Рано вранці 11 червня у Зноб-Новгородській громаді Сумської області російський безпілотник прицільно влучив у житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Унаслідок атаки загинула 67-річна жінка. Відомо, що наступного тижня їй мало виповнитися 68 років.

У будинку також перебували двоє малолітніх онуків. Дітей оперативно доставили до медичного закладу для обстеження. Попередньо, тяжких травм вони не зазнали.

На місці події працювали екстрені служби, пожежу ліквідовано. Усі обставини та наслідки удару уточнюються.

Що передувало?

Протягом ночі 11 червня, російська окупаційна армія атакувала Конотоп у Сумській області. У місті зафіксовано "прильоти".

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