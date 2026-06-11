РФ нанесла удар по депо на Сумщине: погибла женщина-железнодорожник, четверо ранены

Сегодня, 11 июня, российские войска атаковали локомотивное депо в Сумской области. Погибла сотрудница "Укрзализныци", ещё четверо железнодорожников получили ожоги и находятся в больнице. Движение поездов не прервано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и людей, которые ежедневно обеспечивают движение страны. Несмотря на опасность, железнодорожники продолжают выполнять свою работу: эвакуируют людей, перевозят грузы и поддерживают работу государства", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что движение региональных и пригородных поездов в Сумской области сохранено.

Что предшествовало?

Вчера, 10 июня, российские беспилотники атаковали Сумы. Обломки одного из дронов упали на территорию железнодорожного вокзала, где в этот момент находились пассажиры.

7 июня войска РФ вновь атаковали подвижной состав "Укрзализныци" в Запорожье.

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