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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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РФ нанесла удар по депо на Сумщине: погибла женщина-железнодорожник, четверо ранены

Удар РФ по локомотивному депо в Сумской области

Сегодня, 11 июня, российские войска атаковали локомотивное депо в Сумской области. Погибла сотрудница "Укрзализныци", ещё четверо железнодорожников получили ожоги и находятся в больнице. Движение поездов не прервано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и людей, которые ежедневно обеспечивают движение страны. Несмотря на опасность, железнодорожники продолжают выполнять свою работу: эвакуируют людей, перевозят грузы и поддерживают работу государства", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что движение региональных и пригородных поездов в Сумской области сохранено.

Что предшествовало?

Вчера, 10 июня, российские беспилотники атаковали Сумы. Обломки одного из дронов упали на территорию железнодорожного вокзала, где в этот момент находились пассажиры.

7 июня войска РФ вновь атаковали подвижной состав "Укрзализныци" в Запорожье.

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Автор: 

Сумская область (4219) Укрзализныця (2884)
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В "Укрзалізниці" наголосили, що рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області збережено. Джерело: https://censor.net/ua/n4007842
Ну як можно отак брехати? Приміських потягів на ділянці від Путивля до Амбар ЗОВСІМ немає а від Боромлі до Люботина - один потяг приміський.
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11.06.2026 13:10 Ответить
 
 