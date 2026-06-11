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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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РФ вдарила по депо на Сумщині: загинула залізничниця, четверо поранені

Удар РФ по локомотивному депо на Сумщині

Сьогодні, 11 червня, російські війська атакували локомотивне депо на Сумщині. Загинула працівниця "Укрзалізниці", ще четверо залізничників дістали опіки та перебувають у лікарні. Рух поїздів збережено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та людей, які щодня забезпечують рух країни. Попри небезпеку, залізничники продовжують виконувати свою роботу: евакуюють людей, перевозять вантажі та підтримують роботу держави", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголосили, що рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області збережено.

Що передувало?

Вчора, 10 червня, російські безпілотники атакували Суми. Уламки одного з дронів впали на територію залізничного вокзалу, де в цей момент перебували пасажири.

7 червня війська РФ знову атакувала рухомий склад "Укрзалізниці" на Запоріжжі.

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Автор: 

Сумська область (4774) Укрзалізниця (7189)
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В "Укрзалізниці" наголосили, що рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області збережено. Джерело: https://censor.net/ua/n4007842
Ну як можно отак брехати? Приміських потягів на ділянці від Путивля до Амбар ЗОВСІМ немає а від Боромлі до Люботина - один потяг приміський.
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11.06.2026 13:10 Відповісти
 
 