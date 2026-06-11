РФ вдарила по депо на Сумщині: загинула залізничниця, четверо поранені

Сьогодні, 11 червня, російські війська атакували локомотивне депо на Сумщині. Загинула працівниця "Укрзалізниці", ще четверо залізничників дістали опіки та перебувають у лікарні. Рух поїздів збережено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та людей, які щодня забезпечують рух країни. Попри небезпеку, залізничники продовжують виконувати свою роботу: евакуюють людей, перевозять вантажі та підтримують роботу держави", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголосили, що рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області збережено.

Що передувало?

Вчора, 10 червня, російські безпілотники атакували Суми. Уламки одного з дронів впали на територію залізничного вокзалу, де в цей момент перебували пасажири.

7 червня війська РФ знову атакувала рухомий склад "Укрзалізниці" на Запоріжжі.

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