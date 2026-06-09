"Укрзалізниця" оновила графік на літній сезон і додала 12 поїздів. Куди можна поїхати?. ПЕРЕЛІК

"Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік поїздів на літній сезон, а від сьогодні, 9 червня, стартують продажі квитків.

Як ідеться в повідомленні компанії, загалом додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили 3 поїзди, продовжили 4 маршрути, а також перетворили 8 поїздів, які курсували через день, на щоденні.

Які зміни в графіку

Зокрема, оновлення стосуються таких поїздів:

поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів (раніше Харків – Ворохта);

Як зазначили в "Укрзалізниці", це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 км. Поїзд має у складі жіночий та дитячий вагон.

поїзд №55/56 Київ – Рахів курсуватиме щоденно (замість через день);

"Сакура" буде швидше їхати з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку. Поїзд відправлятиметься з Києва о 23:28 (замість 17:41). Зворотний рейс прибуватиме до Києва о 06:09 (замість 09:58), а до Хмельницького – ще до опівночі;

поїзд №113/114 Харків – Ужгород курсуватиме через день замість "по датах" і забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька, міст Закарпаття;

рейс Харків – Ужгород №45/46 змінює маршрут через Подділя;

до станції Ясіня подовжено маршрути №137/138 Київ – Ясіня (замість Київ – Івано-Франківськ) та №142/141 Чернігів – Ясіня (замість Чернігів – Івано-Франківськ).

Нові маршрути

Серед нових поїздів, зокрема:

нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево,

денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (по датах),

№157/158 Київ – Івано-Франківськ,

№210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день),

№229/230 Харків – Кременчук (з 29 червня).

В "Укрзалізниці" зауважили, що рейси надходять у продаж поступово, і деякі поїзди стануть доступними протягом доби-двох.

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Підготовка вагонів

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" повністю підготувала до літа 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів – таким чином, 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

До того "Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Так, кондиціонерами вже обладнані електропоїзди на маршруті Рівне – Львів – Рівне, а також на маршруті Київ – Хмельницький – Київ.

Вагони "Укрзалізниці"

Раніше в травні віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що на сьогодні "Укрзалізниця" потребує близько 100 вантажних і пасажирських електровозів для забезпечення стабільної логістики, експорту, пасажирських та евакуаційних перевезень.

Також повідомлялося, що станом на травень 2026 року за час повномасштабного вторгнення Росії було знищено 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці".

У лютому стало відомо, що Кабінет Міністрів України в 2026 році планує профінансувати закупівлю ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок бюджетних коштів, тоді як поставки 100 вагонів, будівництво яких було профінансовано торік, розпочнуться в квітні цього року.

Підтримка перевезень

Також у лютому 2026 року стало відомо, що Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Перед тим повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.