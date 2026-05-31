Підготовка до літа: 71% вагонів "Укрзалізниці", що виходять у рейс, обладнані кондиціонерами

"Укрзалізниця" повністю підготувала до літа 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів – таким чином, 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Навесні в усіх наших депо відбувалися поетапні перевірки систем кондиціонування, дозаправка холодоагентом та встановлення кондиціонерів там, де їх раніше не було. А це – 30+ вагонів", – розповіли в компанії.

Зокрема, було встановлено батареї підвищеної ємності, що забезпечують понад три години роботи кондиціонера під час стоянки – це дозволить налаштувати комфортну температуру до посадки пасажирів та підтримувати її під час тривалих зупинок. Таку модернізацію пройшли 59 вагонів.

"Ці вагони в нашому застосунку та на сайті "Укрзалізниці" позначені "сніжинкою", тож звертайте на це увагу під час купівлі квитків", – наголосили в "Укрзалізниці".

Водночас у компанії звернули увагу на дефіцит рухомого складу, внаслідок чого неможливо оперувати лише новими й модернізованими вагонами, щоб задовольнити попит у піковий сезон.

Тому в "Укрзалізниці" попросили зважати на наявність кондиціонера при виборі вагона влітку.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" вперше встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах. Так, кондиціонерами вже обладнані електропоїзди на маршруті Рівне – Львів – Рівне, а також на маршруті Київ – Хмельницький – Київ.

Раніше в травні віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що на сьогодні "Укрзалізниця" потребує близько 100 вантажних і пасажирських електровозів для забезпечення стабільної логістики, експорту, пасажирських та евакуаційних перевезень.

Також повідомлялося, що станом на травень 2026 року за час повномасштабного вторгнення Росії було знищено 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці".

У лютому стало відомо, що Кабінет Міністрів України в 2026 році планує профінансувати закупівлю ще 100 нових пасажирських вагонів за рахунок бюджетних коштів, тоді як поставки 100 вагонів, будівництво яких було профінансовано торік, розпочнуться в квітні цього року.

Підтримка перевезень

Також у лютому 2026 року стало відомо, що Кабінет Міністрів запускає проєкт державного замовлення пасажирських залізничних перевезень, у 2026 році обсяг держзамовлення становитиме 16 млрд грн.

Перед тим повідомлялося, що через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

До того "Укрзалізниця" намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень. Однак проти виступило Мінекономіки та великий бізнес.

На початку лютого цього року стало відомо, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічні ціни на квитки.