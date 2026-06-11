СБУ сообщила о подозрении сотруднику ГРУ РФ, который вербовал детей в Одессе

Российский разведчик Артем Шмуль вербовал украинских подростков через Telegram для поджогов и терактов в Одессе. СБУ заочно объявила ему подозрение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, именно Шмуль координировал деятельность группы несовершеннолетних агентов, которых российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы, где подростки искали "легкие заработки".

Сотрудники СБУ разоблачили четырех исполнителей в мае 2024 года во время попытки поджечь два автомобиля военных в Одессе. В состав группы входили местные жители в возрасте от 13 до 18 лет.

Подгорели авто Нацгвардии и объект Укрзализныци

Следствие установило, что по указанию российского куратора подростки подожгли грузовик Национальной гвардии Украины и релейный шкаф на железнодорожных путях. После выполнения заданий они снимали последствия поджогов на мобильные телефоны и отправляли видеоотчеты представителю ГРУ РФ.

Перед этим несовершеннолетние проходили своеобразную "проверку". По инструкциям Шмуля они распространяли в Одессе провокационные антиукраинские листовки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала агента ГРУ РФ, который корректировал удары дронами по Днепропетровской области. ФОТО

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российской разведкой и антиукраинские материалы.

Действия задержанных исполнителей квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за диверсию, совершенную в условиях военного положения, и покушение на совершение террористического акта.

Подозрение сотруднику ГРУ РФ

В настоящее время СБУ заочно сообщила Шмулю о подозрении по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 258-5 – финансирование терроризма;

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 – организация террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

В Службе безопасности отметили, что продолжаются комплексные мероприятия по установлению местонахождения российского разведчика и привлечению его к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранец по заказу РФ поджигал автомобили в Киеве, маскируя их под военные. ФОТО