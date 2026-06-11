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Новости Поджоги авто военных
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СБУ сообщила о подозрении сотруднику ГРУ РФ, который вербовал детей в Одессе

СБУ сообщила о подозрении сотруднику ГРУ РФ, который вербовал украинских детей

Российский разведчик Артем Шмуль вербовал украинских подростков через Telegram для поджогов и терактов в Одессе. СБУ заочно объявила ему подозрение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, именно Шмуль координировал деятельность группы несовершеннолетних агентов, которых российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы, где подростки искали "легкие заработки".

Сотрудники СБУ разоблачили четырех исполнителей в мае 2024 года во время попытки поджечь два автомобиля военных в Одессе. В состав группы входили местные жители в возрасте от 13 до 18 лет.

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Следствие установило, что по указанию российского куратора подростки подожгли грузовик Национальной гвардии Украины и релейный шкаф на железнодорожных путях. После выполнения заданий они снимали последствия поджогов на мобильные телефоны и отправляли видеоотчеты представителю ГРУ РФ.

Перед этим несовершеннолетние проходили своеобразную "проверку". По инструкциям Шмуля они распространяли в Одессе провокационные антиукраинские листовки.

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Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российской разведкой и антиукраинские материалы.

Действия задержанных исполнителей квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за диверсию, совершенную в условиях военного положения, и покушение на совершение террористического акта.

Подозрение сотруднику ГРУ РФ

В настоящее время СБУ заочно сообщила Шмулю о подозрении по двум статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 258-5 – финансирование терроризма;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 – организация террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

В Службе безопасности отметили, что продолжаются комплексные мероприятия по установлению местонахождения российского разведчика и привлечению его к ответственности.

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Автор: 

Одесса (8147) Одесская область (4373) СБУ (20759) ГРУ (113) Одесский район (631)
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Шмуль, я так і знав. Як не ...ман, то шмуль...
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11.06.2026 13:20 Ответить
Там таких 240 000.
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11.06.2026 13:39 Ответить
Я так і знав: як не ..ман, то шмуль...
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11.06.2026 13:21 Ответить
 
 