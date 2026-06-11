СБУ повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ, який вербував дітей в Одесі

Російський розвідник Артем Шмуль вербував українських підлітків через Telegram для підпалів і терактів в Одесі. СБУ заочно оголосила йому підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, саме Шмуль координував діяльність групи неповнолітніх агентів, яких російські спецслужби завербували через телеграм-канали, де підлітки шукали "легкі заробітки".

Співробітники СБУ викрили чотирьох виконавців у травні 2024 року під час спроби підпалити два автомобілі військових в Одесі. До складу групи входили місцеві жителі віком від 13 до 18 років.

Підпалили авто Нацгвардії та об'єкт Укрзалізниці

Слідство встановило, що за вказівкою російського куратора підлітки підпалили вантажівку Національної гвардії України та релейну шафу на залізничній колії. Після виконання завдань вони знімали наслідки підпалів на мобільні телефони та надсилали відеозвіти представнику ГРУ РФ.

Перед цим неповнолітні проходили своєрідну "перевірку". За інструкціями Шмуля вони розповсюджували в Одесі провокативні антиукраїнські листівки.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони із доказами співпраці з російською розвідкою та антиукраїнські матеріали.

Дії затриманих виконавців кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за диверсію, вчинену в умовах воєнного стану, та замах на вчинення терористичного акту.

Підозра співробітнику ГРУ РФ

Наразі СБУ заочно повідомила Шмулю про підозру за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 258-5 – фінансування тероризму;

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 – організація терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У Службі безпеки зазначили, що тривають комплексні заходи для встановлення місцеперебування російського розвідника та притягнення його до відповідальності.

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