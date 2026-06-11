ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России в связи с деятельностью на оккупированных территориях

Совет ФИДЕ принял решение о немедленной временной приостановке членства Федерации шахмат России в связи с невыполнением требований, установленных решением Спортивного арбитражного суда (CAS). При этом санкции не распространяются на отдельных шахматистов, которые могут продолжать выступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ФИДЕ.

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"Совет ФИДЕ рассмотрел ход выполнения решения, вынесенного Спортивным арбитражным судом (CAS) в отношении Федерации шахмат России. Рассмотрев предоставленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки", — говорится в сообщении.

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Что постановил Совет?

Соответственно, и в соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет постановляет наложить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена с немедленным вступлением в силу.

Отдельных шахматистов решение не касается

В то же время Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов. В соответствии с правилами ФИДЕ и с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) остаются в силе меры по обеспечению того, чтобы игроки, имеющие право на участие, могли принимать участие в международных шахматных соревнованиях на условиях, установленных ФИДЕ.

Совет подчеркивает, что это решение касается федерации-члена и не является ограничением возможностей участия, доступных отдельным игрокам в соответствии с действующими правилами и решениями ФИДЕ.

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"ФИДЕ остается приверженной принципам надлежащего управления, соблюдения решений компетентных судебных органов и защиты интересов мирового шахматного сообщества", - говорится в заявлении.

Что предшествовало?