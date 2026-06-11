ФІДЕ призупинила членство Федерації шахів Росії через діяльність на окупованих територіях
Рада ФІДЕ ухвалила рішення про негайне тимчасове призупинення членства Федерації шахів Росії через невиконання вимог, визначених рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS). При цьому санкції не поширюються на окремих шахістів, які можуть продовжувати виступи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ФІДЕ.
"Рада ФІДЕ переглянула стан виконання рішення, винесеного Спортивним арбітражним судом (CAS) щодо Федерації шахів Росії. Розглянувши надану інформацію, Рада зазначає, що вимоги, викладені в рішенні CAS, не були виконані у встановлені терміни", - ідеться в повідомленні.
Що постановила Рада?
Відповідно, та згідно зі статтею 26.10 Статуту ФІДЕ, Рада постановляє накласти санкцію на тимчасове призупинення членства відповідної федерації-члена з негайним набранням чинності.
Окремих шахістів рішення не стосується
Водночас Рада підтверджує свою відданість захисту прав та інтересів окремих шахістів. Відповідно до правил ФІДЕ та враховуючи рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), залишаються чинними заходи для забезпечення того, щоб гравці, які мають право на участь, могли брати участь у міжнародних шахових змаганнях на умовах, встановлених ФІДЕ.
Рада наголошує, що це рішення стосується федерації-члена і не є обмеженням можливостей участі, доступних окремим гравцям відповідно до чинних правил та рішень ФІДЕ.
"ФІДЕ залишається відданою принципам належного управління, дотримання рішень компетентних судових органів та захисту інтересів світової шахової спільноти", – йдеться в заяві.
Що передувало?
- У травні Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію України у справі щодо членства Росії в FIDE та зобов’язав Федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України протягом 90 днів. У разі невиконання рішення членство РФ автоматично призупинять на три роки.
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