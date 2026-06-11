На конференцию по восстановлению Украины в Гданьске ожидают около 5 тысяч участников

В Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2026), которая состоится 25–26 июня в польском Гданьске, примут участие около 5 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявила заместитель министра государственных активов Польши Элиза Зейдлер, передает PAP.

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На конференцию приедут лидеры государств и представители бизнеса

"Мы ожидаем около 5 тысяч участников", – сообщила Зейдлер.

По ее словам, в этом году конференция будет сосредоточена прежде всего на вопросах бизнеса и экономики. В то же время в программе предусмотрены дискуссии по вопросам европейской интеграции Украины, местного самоуправления, социальной политики, а также безопасности и обороны.

Отдельные тематические платформы будут касаться энергетики и инфраструктуры.

Председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной при премьере Польши Павел Коваль назвал URC 2026 одним из важнейших международных мероприятий года.

"Каждая конференция важна, но эта отличается тем, что имеет мощный бизнес-компонент. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы во время нее были подписаны конкретные обязательства или даже соглашения", – подчеркнул Коваль.

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Ожидается участие Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен

Коваль также выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции.

Он прокомментировал сообщения отдельных польских СМИ о возможном отсутствии украинского президента на мероприятии из-за якобы ухудшения польско-украинских отношений.

"Не знаю, откуда берутся эти сомнения", – сказал Коваль.

По его словам, все дипломатические сигналы свидетельствуют о том, что глава украинского государства прибудет в Гданьск.

Коваль также напомнил, что формат конференции предусматривает совместное приглашение участников от Президента Украины и Премьер-министра Польши.

Организаторы ожидают участия более десяти глав государств и правительств, а также нескольких десятков делегаций на уровне министров иностранных дел и руководителей ведомств.

Делегацию Европейской комиссии, по предварительной информации, возглавит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также в Гданьск планируют прибыть еще четыре еврокомиссара.

Программа URC 2026 будет основана на пяти направлениях: бизнес, социальная сфера, местное и региональное развитие, европейская интеграция, безопасность и оборона.

Особое внимание участники уделят восстановлению отраслей, которые больше всего пострадали от российской агрессии, в частности энергетики, критической инфраструктуры и логистики.

В прошлом году конференция Ukraine Recovery Conference проходила в Риме.

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