На конференцію з відбудови України у Гданську очікують близько 5 тисяч учасників

У Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), яка відбудеться 25–26 червня у польському Гданську, візьмуть участь близько 5 тисяч осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції у Варшаві заявила заступниця міністра державних активів Польщі Еліза Зейдлер, передає PAP.

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На конференцію приїдуть лідери держав та представники бізнесу

"Ми очікуємо близько 5 тисяч учасників", – повідомила Зейдлер.

За її словами, цьогорічна конференція буде зосереджена насамперед на питаннях бізнесу та економіки. Водночас у програмі передбачені дискусії щодо європейської інтеграції України, місцевого самоврядування, соціальної політики, а також безпеки й оборони.

Окремі тематичні платформи стосуватимуться енергетики та інфраструктури.

Голова Ради з питань співпраці з Україною при прем’єрі Польщі Павел Коваль назвав URC 2026 одним із найважливіших міжнародних заходів року.

"Кожна конференція важлива, але ця відрізняється тим, що має потужний бізнесовий компонент. Ми приділяємо велику увагу тому, щоб під час неї були підписані конкретні зобов’язання або навіть угоди", – наголосив Коваль.

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Очікують участі Зеленського та Урсули фон дер Ляєн

Коваль також висловив упевненість, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції.

Він прокоментував повідомлення окремих польських медіа про можливу відсутність українського президента на заході через нібито погіршення польсько-українських відносин.

"Не знаю, звідки беруться ці сумніви", – сказав Коваль.

За його словами, усі дипломатичні сигнали свідчать про те, що глава Української держави прибуде до Гданська.

Коваль також нагадав, що формат конференції передбачає спільне запрошення учасників від Президента України та Прем’єр-міністра Польщі.

Організатори очікують участі понад десяти глав держав і урядів, а також кількох десятків делегацій на рівні міністрів закордонних справ та керівників відомств.

Делегацію Європейської комісії, за попередньою інформацією, очолить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також до Гданська планують прибути ще чотири єврокомісари.

Програма URC 2026 базуватиметься на п’яти напрямах: бізнес, соціальна сфера, місцевий і регіональний розвиток, європейська інтеграція, безпека та оборона.

Особливу увагу учасники приділять відбудові галузей, які найбільше постраждали від російської агресії, зокрема енергетики, критичної інфраструктури та логістики.

Минулого року конференція Ukraine Recovery Conference проходила в Римі.

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