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Новости Санкции против российских спортсменов
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FIDE отстранила Россию от выступлений под национальной символикой на три года, – Бидный

Украина приветствует решение FIDE в отношении России – министр Бидный

Международная шахматная федерация (FIDE) официально приостановила членство Российской шахматной федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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Российские шахматисты не будут выступать под своим флагом

По словам министра, решение FIDE означает, что в течение ближайших трех лет российские шахматисты и команды не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальной символикой.

Бидный подчеркнул, что для Украины это решение является важным и принципиальным.

"Для нас это важное и очень принципиальное решение. Потому что Россия годами пытается использовать спорт и шахматы как инструмент влияния, а во время войны – еще и легализовать спортивную оккупацию украинских территорий", – отметил министр.

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Украина призывает другие федерации последовать примеру

По словам Бидного, Украина системно оспаривала попытки России использовать международный спорт для продвижения собственной политики и легитимизации оккупации украинских территорий.

Министр подчеркнул, что решение FIDE стало четким ответом на такие действия.

Он также выразил надежду, что этот случай станет примером для других международных спортивных федераций.

"Случай с FIDE должен стать сигналом и для других международных федераций", – подчеркнул Бидный.

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россия (97884) спорт (2493) шахматы (134)
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А 2 години тому писали, що окремі орки можуть брати участь. То як тепер???
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11.06.2026 18:09 Ответить
Чи без символіки можна?!?!!! Тоді какая разніца?!?!?!
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11.06.2026 18:12 Ответить
шах і ***
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11.06.2026 18:10 Ответить
кацапські шахісти не повинні виступати ні під ніяким прапором....😡
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11.06.2026 18:13 Ответить
то якісь без родні тварі
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11.06.2026 18:14 Ответить
Потужно. Без прапора, але кацапи гратимуть в шахи під егідою FIDE.
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11.06.2026 18:28 Ответить
Нехай грають між собою, їм не місце серед людей.
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11.06.2026 18:32 Ответить
Короче: практичний сенс цього відсторонення полягає в тому, що команди касапів (і касапок) не будуть брати участі в світових шахових олімпіадах. Все інше залишається в попередніх умовах, за виключенням наявності триколор-ганчірочки на шаховому столику.
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11.06.2026 18:49 Ответить
 
 