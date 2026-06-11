FIDE отстранила Россию от выступлений под национальной символикой на три года, – Бидный

Международная шахматная федерация (FIDE) официально приостановила членство Российской шахматной федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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Российские шахматисты не будут выступать под своим флагом

По словам министра, решение FIDE означает, что в течение ближайших трех лет российские шахматисты и команды не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальной символикой.

Бидный подчеркнул, что для Украины это решение является важным и принципиальным.

"Для нас это важное и очень принципиальное решение. Потому что Россия годами пытается использовать спорт и шахматы как инструмент влияния, а во время войны – еще и легализовать спортивную оккупацию украинских территорий", – отметил министр.

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Украина призывает другие федерации последовать примеру

По словам Бидного, Украина системно оспаривала попытки России использовать международный спорт для продвижения собственной политики и легитимизации оккупации украинских территорий.

Министр подчеркнул, что решение FIDE стало четким ответом на такие действия.

Он также выразил надежду, что этот случай станет примером для других международных спортивных федераций.

"Случай с FIDE должен стать сигналом и для других международных федераций", – подчеркнул Бидный.

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