FIDE отстранила Россию от выступлений под национальной символикой на три года, – Бидный
Международная шахматная федерация (FIDE) официально приостановила членство Российской шахматной федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
Российские шахматисты не будут выступать под своим флагом
По словам министра, решение FIDE означает, что в течение ближайших трех лет российские шахматисты и команды не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальной символикой.
Бидный подчеркнул, что для Украины это решение является важным и принципиальным.
"Для нас это важное и очень принципиальное решение. Потому что Россия годами пытается использовать спорт и шахматы как инструмент влияния, а во время войны – еще и легализовать спортивную оккупацию украинских территорий", – отметил министр.
Украина призывает другие федерации последовать примеру
По словам Бидного, Украина системно оспаривала попытки России использовать международный спорт для продвижения собственной политики и легитимизации оккупации украинских территорий.
Министр подчеркнул, что решение FIDE стало четким ответом на такие действия.
Он также выразил надежду, что этот случай станет примером для других международных спортивных федераций.
"Случай с FIDE должен стать сигналом и для других международных федераций", – подчеркнул Бидный.
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