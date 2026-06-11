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Новини Санкції проти російських спортсменів
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FIDE відсторонила Росію від виступів під національною символікою на три роки, - Бідний

Україна вітає рішення FIDE щодо Росії – міністр Бідний

Міжнародна шахова федерація (FIDE) офіційно призупинила членство Російської шахової федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

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Російські шахісти не виступатимуть під своїм прапором

За словами міністра, рішення FIDE означає, що протягом найближчих трьох років російські шахісти та команди не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під національною символікою.

Бідний наголосив, що для України це рішення є важливим і принциповим.

"Для нас це важливе і дуже принципове рішення. Бо росія роками намагається використовувати спорт і шахи як інструмент впливу, а під час війни – ще й легалізувати спортивну окупацію українських територій", – зазначив міністр.

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Україна закликає інші федерації наслідувати приклад

За словами Бідного, Україна системно оскаржувала спроби Росії використовувати міжнародний спорт для просування власної політики та легітимізації окупації українських територій.

Міністр підкреслив, що рішення FIDE стало чіткою відповіддю на такі дії.

Він також висловив сподівання, що цей випадок стане прикладом для інших міжнародних спортивних федерацій.

"Кейс FIDE має стати сигналом і для інших міжнародних федерацій", – наголосив Бідний.

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Автор: 

росія (70404) спорт (1734) шахи (89)
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А 2 години тому писали, що окремі орки можуть брати участь. То як тепер???
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11.06.2026 18:09 Відповісти
Чи без символіки можна?!?!!! Тоді какая разніца?!?!?!
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11.06.2026 18:12 Відповісти
шах і ***
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11.06.2026 18:10 Відповісти
кацапські шахісти не повинні виступати ні під ніяким прапором....😡
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11.06.2026 18:13 Відповісти
то якісь без родні тварі
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11.06.2026 18:14 Відповісти
Потужно. Без прапора, але кацапи гратимуть в шахи під егідою FIDE.
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11.06.2026 18:28 Відповісти
Нехай грають між собою, їм не місце серед людей.
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11.06.2026 18:32 Відповісти
Короче: практичний сенс цього відсторонення полягає в тому, що команди касапів (і касапок) не будуть брати участі в світових шахових олімпіадах. Все інше залишається в попередніх умовах, за виключенням наявності триколор-ганчірочки на шаховому столику.
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11.06.2026 18:49 Відповісти
 
 