FIDE відсторонила Росію від виступів під національною символікою на три роки, - Бідний

Міжнародна шахова федерація (FIDE) офіційно призупинила членство Російської шахової федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

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Російські шахісти не виступатимуть під своїм прапором

За словами міністра, рішення FIDE означає, що протягом найближчих трьох років російські шахісти та команди не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під національною символікою.

Бідний наголосив, що для України це рішення є важливим і принциповим.

"Для нас це важливе і дуже принципове рішення. Бо росія роками намагається використовувати спорт і шахи як інструмент впливу, а під час війни – ще й легалізувати спортивну окупацію українських територій", – зазначив міністр.

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Україна закликає інші федерації наслідувати приклад

За словами Бідного, Україна системно оскаржувала спроби Росії використовувати міжнародний спорт для просування власної політики та легітимізації окупації українських територій.

Міністр підкреслив, що рішення FIDE стало чіткою відповіддю на такі дії.

Він також висловив сподівання, що цей випадок стане прикладом для інших міжнародних спортивних федерацій.

"Кейс FIDE має стати сигналом і для інших міжнародних федерацій", – наголосив Бідний.

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