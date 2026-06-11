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Зеленский учредил новую награду "Громада-спаситель"

Зеленский учредил награду "Общественный спасатель"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении почетной награды "Громада-спаситель" для награждения территориальных громад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №491/2026, опубликованном на сайте президента в четверг.

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Кто и за что получит награду

Согласно положению, награду будут присваивать громадам, жители которых массово помогают прифронтовым территориям. Речь идет о предоставлении гуманитарной помощи, поддержке Сил обороны Украины и участии в укреплении обороноспособности государства.

Предложения о награждении могут вносить Кабинет Министров Украины, областные и Киевская городская государственные или военные администрации. Окончательное решение принимает президент своим указом. Повторное присвоение этой награды не предусмотрено.

Громадам, которые получат награду, будут вручать специальную статуэтку, памятную плакетку и футляр. Вручение будет осуществлять президент или уполномоченные им должностные лица.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24485) награда (1886) спасатели (241)
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Топ комментарии
+6
Ти б краще орден Міндіча замутив - шоб своїм роздавати - хто гарно нахапав
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11.06.2026 19:14 Ответить
+5
Ну пора вже запровадити день шахрая,а потім піарщика,а потіс брехуна.
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11.06.2026 19:24 Ответить
+3
Києву не давать! Кличко з громадою нічого не передає!))
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11.06.2026 19:18 Ответить
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Ти б краще орден Міндіча замутив - шоб своїм роздавати - хто гарно нахапав
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11.06.2026 19:14 Ответить
Києву не давать! Кличко з громадою нічого не передає!))
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11.06.2026 19:18 Ответить
Спочатку централізували а по людскі монополізували активи громад, так що навіть водопровода громади не можуть собі влаштувати не за кошти громад а мешканців ,тепер воно діле громади на сортаб як і людей - великий пан, тільки коли треба було до війни готовися щоб її не було та тим паче згідно посадового свого закону і передвиборчих обіцянок ні чого не зробив сміється йому смішно в країні горе - війна і країна втрачає з такою владою своє майбутне.
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11.06.2026 19:23 Ответить
Ну пора вже запровадити день шахрая,а потім піарщика,а потіс брехуна.
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11.06.2026 19:24 Ответить
...та футляр...
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11.06.2026 19:27 Ответить
Першими нагородженими є громада монако та громада ізраель - насправді вони найбільше вложили... а може й не вложили... одним словом: Слава!!
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11.06.2026 19:48 Ответить
"Розділяй і владарюй"!
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11.06.2026 19:53 Ответить
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11.06.2026 20:12 Ответить
******* пархатое, заканчивай войну и грабеж народа и страны
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11.06.2026 20:24 Ответить
 
 