Зеленский учредил новую награду "Громада-спаситель"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении почетной награды "Громада-спаситель" для награждения территориальных громад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №491/2026, опубликованном на сайте президента в четверг.

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Кто и за что получит награду

Согласно положению, награду будут присваивать громадам, жители которых массово помогают прифронтовым территориям. Речь идет о предоставлении гуманитарной помощи, поддержке Сил обороны Украины и участии в укреплении обороноспособности государства.

Предложения о награждении могут вносить Кабинет Министров Украины, областные и Киевская городская государственные или военные администрации. Окончательное решение принимает президент своим указом. Повторное присвоение этой награды не предусмотрено.

Громадам, которые получат награду, будут вручать специальную статуэтку, памятную плакетку и футляр. Вручение будет осуществлять президент или уполномоченные им должностные лица.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский учредил новый военный праздник — День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отныне будут отмечать ежегодно 11 июня.

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