Зеленский учредил новую награду "Громада-спаситель"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении почетной награды "Громада-спаситель" для награждения территориальных громад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №491/2026, опубликованном на сайте президента в четверг.
Кто и за что получит награду
Согласно положению, награду будут присваивать громадам, жители которых массово помогают прифронтовым территориям. Речь идет о предоставлении гуманитарной помощи, поддержке Сил обороны Украины и участии в укреплении обороноспособности государства.
Предложения о награждении могут вносить Кабинет Министров Украины, областные и Киевская городская государственные или военные администрации. Окончательное решение принимает президент своим указом. Повторное присвоение этой награды не предусмотрено.
Громадам, которые получат награду, будут вручать специальную статуэтку, памятную плакетку и футляр. Вручение будет осуществлять президент или уполномоченные им должностные лица.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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