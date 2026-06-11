Зеленський заснував нову відзнаку "Громада-рятівник"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування почесної відзнаки Громада-рятівник для відзначення територіальних громад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №491/2026, опублікованому на сайті президента у четвер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто і за що отримає відзнаку

Згідно з положенням, відзнаку присвоюватимуть громадам, жителі яких масово допомагають прифронтовим територіям. Йдеться про надання гуманітарної допомоги, підтримку Сил оборони України та участь у зміцненні обороноздатності держави.

Подання на нагородження можуть вносити Кабінет міністрів України, обласні та Київська міська державні або військові адміністрації. Остаточне рішення ухвалює президент своїм указом. Повторне присвоєння цієї відзнаки не передбачене.

Громадам, які отримають відзнаку, вручатимуть спеціальну статуетку, пам’ятну плакетку та футляр. Вручення здійснюватиме президент або уповноважені ним посадові особи.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Зеленський установив нове військове свято — День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, яке відтепер відзначатимуть щорічно 11 червня.

Читайте: У Навроцького виставили ультиматум Зеленському для збереження ордена: Україна має зробити крок назад