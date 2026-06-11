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Новини Допомога ЗСУ
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Зеленський заснував нову відзнаку "Громада-рятівник"

Зеленський запровадив нагороду громада рятівник

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування почесної відзнаки Громада-рятівник для відзначення територіальних громад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №491/2026, опублікованому на сайті президента у четвер.

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Хто і за що отримає відзнаку

Згідно з положенням, відзнаку присвоюватимуть громадам, жителі яких масово допомагають прифронтовим територіям. Йдеться про надання гуманітарної допомоги, підтримку Сил оборони України та участь у зміцненні обороноздатності держави.

Подання на нагородження можуть вносити Кабінет міністрів України, обласні та Київська міська державні або військові адміністрації. Остаточне рішення ухвалює президент своїм указом. Повторне присвоєння цієї відзнаки не передбачене.

Громадам, які отримають відзнаку, вручатимуть спеціальну статуетку, пам’ятну плакетку та футляр. Вручення здійснюватиме президент або уповноважені ним посадові особи.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте: У Навроцького виставили ультиматум Зеленському для збереження ордена: Україна має зробити крок назад

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Зеленський Володимир (28010) нагорода (1367) рятувальники (205)
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Топ коментарі
+6
Ти б краще орден Міндіча замутив - шоб своїм роздавати - хто гарно нахапав
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11.06.2026 19:14 Відповісти
+5
Ну пора вже запровадити день шахрая,а потім піарщика,а потіс брехуна.
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11.06.2026 19:24 Відповісти
+4
Києву не давать! Кличко з громадою нічого не передає!))
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11.06.2026 19:18 Відповісти
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Ти б краще орден Міндіча замутив - шоб своїм роздавати - хто гарно нахапав
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11.06.2026 19:14 Відповісти
Києву не давать! Кличко з громадою нічого не передає!))
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11.06.2026 19:18 Відповісти
Спочатку централізували а по людскі монополізували активи громад, так що навіть водопровода громади не можуть собі влаштувати не за кошти громад а мешканців ,тепер воно діле громади на сортаб як і людей - великий пан, тільки коли треба було до війни готовися щоб її не було та тим паче згідно посадового свого закону і передвиборчих обіцянок ні чого не зробив сміється йому смішно в країні горе - війна і країна втрачає з такою владою своє майбутне.
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11.06.2026 19:23 Відповісти
Ну пора вже запровадити день шахрая,а потім піарщика,а потіс брехуна.
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11.06.2026 19:24 Відповісти
...та футляр...
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11.06.2026 19:27 Відповісти
Першими нагородженими є громада монако та громада ізраель - насправді вони найбільше вложили... а може й не вложили... одним словом: Слава!!
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11.06.2026 19:48 Відповісти
"Розділяй і владарюй"!
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11.06.2026 19:53 Відповісти
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11.06.2026 20:12 Відповісти
 
 