Зеленский утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 апреля 2026 года "О концепции борьбы с терроризмом в Украине".

Об этом говорится в указе №492/2026 от 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предыдущий документ, утвержденный в марте 2019 года, признан утратившим силу, поскольку он не отражал нынешних масштабов российских угроз.

Россия — государство-террорист на законодательном уровне

В утвержденной Концепции зафиксировано, что ключевым источником внешней террористической угрозы является Россия. Документ выводит противодействие российским преступлениям в плоскость национальных стандартов безопасности.

"Террористическая угроза национальным интересам Украины проявляется в различных формах, но наибольшую угрозу представляет террористическая деятельность вооруженных формирований Российской Федерации. Наряду с применением военной силы совершаются террористические акты, направленные, в частности, против гражданского населения, объектов критической инфраструктуры и цепочек поставок, составляющих сил и средств сектора безопасности и обороны, правоохранительной системы, их личного состава, персонала", — говорится в документе.

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Кроме того, обновленная стратегия учитывает современные мировые тенденции и угрозы со стороны международных террористических сетей. Отдельно выделены следующие новейшие вызовы:

Кибертерроризм: целенаправленные хакерские атаки на государственные реестры и цифровые системы управления.

Технологические угрозы: Использование агрессором передовых разработок в авиационной отрасли для совершения терактов.

Вовлечение несовершеннолетних в террористическую и подрывную деятельность через сеть Интернет.

Внутренние угрозы

Среди внутренних угроз выделяют наличие в государстве большого количества объектов критической инфраструктуры, местонахождение объектов критической инфраструктуры и цепочек поставок на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных РФ, распространение дезинформации и деструктивной пропаганды, рост уровня преступности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ.

Внедрение Концепции будет основываться на нормах международного права, что облегчит дальнейшее привлечение российских военных преступников к ответственности в международных трибуналах.

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