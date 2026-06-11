Зеленський затвердив нову концепцію боротьби з тероризмом в Україні

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 6 квітня 2026 року "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні".

Про це йдеться в указі №492/2026 від 11 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередній документ, затверджений у березні 2019 року, визнано таким, що втратив чинність, оскільки він не відображав нинішніх масштабів російських загроз.

Росія — держава-терорист на законодавчому рівні

У затвердженій Концепції зафіксовано, що ключовим джерелом зовнішньої терористичної загрози є Росія. Документ виводить протидію російським злочинам у площину національних безпекових стандартів.

"Терористична загроза національним інтересам України проявляється в різних формах, але найбільшу загрозу становить терористична діяльність збройних формувань Російської Федерації. Поряд із застосуванням воєнної сили вчиняються терористичні акти, спрямовані, зокрема, проти цивільного населення, об'єктів критичної інфраструктури та ланцюгів постачання, складових сил та засобів сектору безпеки та оборони, правоохоронної системи, їх особового складу, персоналу", - йдеться в документі.

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Крім того, оновлена стратегія враховує сучасні світові тенденції та загрози з боку міжнародних терористичних мереж. Окремо виділено такі новітні виклики:

Кібертероризм: Цілеспрямовані хакерські атаки на державні реєстри та цифрові системи управління.

Технологічні загрози: Застосування агресором передових розробок в авіаційній галузі для вчинення терактів.

Втягування неповнолітніх у терористичну та підривну діяльність через мережу інтернет.

Внутрішні загрози

Серед внутрішніх загроз виділяють наявність у державі великої кількості об'єктів критичної інфраструктури, місцезнаходження об'єктів критичної інфраструктури та ланцюгів постачання на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих РФ, поширення дезінформації й деструктивної пропаганди, зростання рівня злочинності, пов'язаної з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин.

Впровадження Концепції базуватиметься на нормах міжнародного права, що полегшить подальше притягнення російських військових злочинців до відповідальності в міжнародних трибуналах.

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