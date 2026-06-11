Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае РФ и ряда военных объектов противника на ВОТ
Вчера, 10 июня, и в ночь на 11 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск. В частности, в Краснодарском крае РФ был поражён нефтеперерабатывающий завод "Афипский".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
НПЗ "Афипский"
По имеющимся данным подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.
В Генштабе отмечают, что Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.
Другие объекты
Кроме того, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым поражено место производства и оснащения морских беспилотных катеров в Севастополе.
Объект использовался оккупантами для сборки, оснащения и подготовки морских беспилотных платформ, которые задействуются противником для выполнения задач в Черном море.
Также на ВОТ Крыма поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григоровка.
Кроме того, поражены пункты управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.
Также нанесен удар по пункту управления БПЛА противника в районе Новоандреевки Донецкой области.
Кроме того, в районе Довжанска на территории Луганской области поражен район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов. Также в районе Авдеевки Донецкой области поражена мастерская по производству и ремонту БПЛА.
"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", — добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Вследствие удара на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.
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Що це означає мовою логістики? Вибивши Чонгар, ми змусили їх переспрямувати військовий і цивільний трафік в обхід - на вузьке горлечко Перекопу та Армянська.
Це не просто критично подовжило плече доставки. Це загнало їх у пастку. Спуск на понтони, жорсткий швидкісний режим, дистанція між фурами через загрозу прильотів дронів - все це ріже пропускну здатність траси в рази.
А тепер, коли вони погнали свої фури і бензовози цими об'їзними маршрутами, ми почали планомірно виносити мости вже там. Мишоловка захлопується.
Сходив у кримські пабліки - там зараз все максимально смачне. Пряма трансляція інфраструктурного колапсу:
У людей співробітники третю ніч ночують на роботі (в аптеках!), тому що банально не можуть виїхати додому.
Місцеві строчать петиції у "ВКонтакте", благаючи пустити автобуси.
Таксисти ломлять від 1000 рублів, але машин тупо немає, замовлення висять мертвим вантажем.
У них одночасно мазут у море з побитих бочок, постійні тривоги, а застряглі туристи фізично не можуть купити бензин, щоб звалити назад на материк.
Каміння з неба в рідну гавань доставлено точно за розкладом. Маніту завжди виконує бажання.
І найрадісніше в цьому те, що це - тільки прелюдія. Справжня криза ще навіть не почалася. Кирило Данильченко.