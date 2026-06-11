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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае РФ и ряда военных объектов противника на ВОТ

Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Афипский

Вчера, 10 июня, и в ночь на 11 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск. В частности, в Краснодарском крае РФ был поражён нефтеперерабатывающий завод "Афипский". 

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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НПЗ "Афипский"

По имеющимся данным подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

В Генштабе отмечают, что Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.

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Другие объекты

Кроме того, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым поражено место производства и оснащения морских беспилотных катеров в Севастополе.

Объект использовался оккупантами для сборки, оснащения и подготовки морских беспилотных платформ, которые задействуются противником для выполнения задач в Черном море.

Также на ВОТ Крыма поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григоровка.

Кроме того, поражены пункты управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

Также нанесен удар по пункту управления БПЛА противника в районе Новоандреевки Донецкой области.

Кроме того, в районе Довжанска на территории Луганской области поражен район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов. Также в районе Авдеевки Донецкой области поражена мастерская по производству и ремонту БПЛА.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", — добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Вследствие удара на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

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Генштаб ВС (8170) НПЗ (523) россия (97884) Краснодарский край РФ (72)
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Сальдо завиває. Видно, на палаючу панораму не потрапив - тепер скаженіє. Пише: "Сьогодні вночі ворог атакував мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп - Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки".
Що це означає мовою логістики? Вибивши Чонгар, ми змусили їх переспрямувати військовий і цивільний трафік в обхід - на вузьке горлечко Перекопу та Армянська.
Це не просто критично подовжило плече доставки. Це загнало їх у пастку. Спуск на понтони, жорсткий швидкісний режим, дистанція між фурами через загрозу прильотів дронів - все це ріже пропускну здатність траси в рази.
А тепер, коли вони погнали свої фури і бензовози цими об'їзними маршрутами, ми почали планомірно виносити мости вже там. Мишоловка захлопується.
Сходив у кримські пабліки - там зараз все максимально смачне. Пряма трансляція інфраструктурного колапсу:
У людей співробітники третю ніч ночують на роботі (в аптеках!), тому що банально не можуть виїхати додому.
Місцеві строчать петиції у "ВКонтакте", благаючи пустити автобуси.
Таксисти ломлять від 1000 рублів, але машин тупо немає, замовлення висять мертвим вантажем.
У них одночасно мазут у море з побитих бочок, постійні тривоги, а застряглі туристи фізично не можуть купити бензин, щоб звалити назад на материк.
Каміння з неба в рідну гавань доставлено точно за розкладом. Маніту завжди виконує бажання.
І найрадісніше в цьому те, що це - тільки прелюдія. Справжня криза ще навіть не почалася. Кирило Данильченко.
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11.06.2026 23:07 Ответить
Сили оборони України завдали удару по ворожій логістиці під Армянськом, уразивши колону російських вантажівок із пальним та ************. За попередніми даними, йдеться приблизно про 50 одиниць техніки.
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11.06.2026 23:10 Ответить
Судя по тому как долбают Крым , запорожскую и херсонскую то там где-то точечно попрут наши как обычно когда давят логистику, к гадалке не ходи
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11.06.2026 23:29 Ответить
 
 