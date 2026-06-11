Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае РФ и ряда военных объектов противника на ВОТ

Вчера, 10 июня, и в ночь на 11 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск. В частности, в Краснодарском крае РФ был поражён нефтеперерабатывающий завод "Афипский".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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НПЗ "Афипский"

По имеющимся данным подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

В Генштабе отмечают, что Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.

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Другие объекты

Кроме того, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым поражено место производства и оснащения морских беспилотных катеров в Севастополе.

Объект использовался оккупантами для сборки, оснащения и подготовки морских беспилотных платформ, которые задействуются противником для выполнения задач в Черном море.

Также на ВОТ Крыма поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григоровка.

Кроме того, поражены пункты управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

Также нанесен удар по пункту управления БПЛА противника в районе Новоандреевки Донецкой области.

Кроме того, в районе Довжанска на территории Луганской области поражен район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов. Также в районе Авдеевки Донецкой области поражена мастерская по производству и ремонту БПЛА.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", — добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Вследствие удара на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

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