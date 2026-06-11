Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї РФ та низки військових об’єктів ворога на ТОТ

Вчора 10 червня та у ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, у Краснодарському краї РФ уражено нафтопереробний завод "Афіпський".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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НПЗ "Афіпський"

За наявними даними підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

У Генштабі зазначають, що Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня російської федерації. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора.

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Інші об'єкти

Крім того, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі.

Об'єкт використовувався окупантами для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються противником для виконання завдань у Чорному морі.

Також на ТОТ Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.

Окрім того, уражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

Також завдано ураження пункту управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області.

Окрім цього, у районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Також у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БпЛА.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула сильна пожежа.

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