На фронте с начала суток произошло почти 200 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток четверга, 11 июня, на фронте произошло 199 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6356 дронов-камикадзе и совершил 2545 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес один авиационный удар с применением 3 КАБ, осуществил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Одрадное, Лиман и в сторону Колодязного, Охримовки.

в районах населенных пунктов Старица, Одрадное, Лиман и в сторону Колодязного, Охримовки. На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Богуславка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 16 попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышевого, Озерного, Лимана, Шийковки, Степового. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишок, Новоалександровка, Муравка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное, Вольное, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 46 оккупантов, еще 11 – ранены; уничтожено две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага. Повреждено три единицы автомобильной и две единицы специальной техники, две артиллерийские системы, девять укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 305 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе Вороного.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Мирное и в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного, Староукраинки, Верхней Терсы. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

в районах населенных пунктов Рыбное, Мирное и в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного, Староукраинки, Верхней Терсы. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение. На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степногорск и Малые Щербаки.

в районах населенных пунктов Степногорск и Малые Щербаки. На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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