Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за угрозы баллистики
Поздно вечером 11 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения Россией баллистического оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Угроза пусков баллистических ракет
"Угроза применения баллистического вооружения", – предупредили Воздушные силы ВСУ в 23:31.
Обновление
В 23:43 последовали отбои угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Напомним, что также в ряде областей сохраняется угроза российских ударных дронов.
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Fish Man
показать весь комментарий11.06.2026 23:38 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Vitaliy Mauler #573781
показать весь комментарий11.06.2026 23:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий11.06.2026 23:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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