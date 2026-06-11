РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7859 посетителей онлайн
Новости Объявление воздушной тревоги
1 426 3

Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за угрозы баллистики

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Поздно вечером 11 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения Россией баллистического оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Угроза пусков баллистических ракет

"Угроза применения баллистического вооружения", – предупредили Воздушные силы ВСУ в 23:31.

Обновление

В 23:43 последовали отбои угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Напомним, что также в ряде областей сохраняется угроза российских ударных дронов.

Читайте также: Впервые воздушную тревогу объявили в Омской области РФ

Автор: 

воздушная тревога (848) баллистические ракеты (573)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.06.2026 23:38 Ответить
Вже відбій.
показать весь комментарий
11.06.2026 23:44 Ответить
Нага балістика в Ізраїлі на рахунках ОБРАНОГО НАРОДУ))
показать весь комментарий
11.06.2026 23:57 Ответить
 
 